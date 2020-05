De Amerikaanse president Donald Trump heeft donderdag tijdens zijn dagelijks persconferentie gezegd er zeker van te zijn dat het coronavirus mogelijk afkomstig is uit een Chinees virologisch laboratorium. Hij weigerde daarbij uitleg te geven over het bewijs dat daarvoor is.

Trump zou bewijs hebben gezien die hem een "hoge mate van vertrouwen" gaf dat het virus ontstaan is in het Instituut voor Virologie in Wuhan.

Hij kon echter niks vertellen over het bewijs. "Ik mag daar niks over zeggen", aldus Trump. Hij mag geen details delen omdat er nog een onderzoek loopt.

Het virologisch instituut heeft de beschuldiging ontkent en andere medewerkers van het Witte Huis zijn niet zo stellig als de Amerikaanse president dat het virus in een Chinees laboratium is ontstaan. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo zei dat het niet bekend was of het virus uit het laboratorium kwam.

De meeste gezondheidsexperts gaan ervan uit dat het virus afkomstig is van een dier en dat het op een markt waar wilde dieren worden verkocht in Wuhan is overgesprongen op mensen.

Trump: 'Wellicht heeft iemand iets opzettelijk gedaan?'

Deze bewering van Trump draagt bij aan de meerdere beschuldigingen van de Amerikaanse president naar China toe betreffende het coronavirus. Zo zei Trump al eerder dat zijn regering zou onderzoeken of het virus niet kunstmatig gefabriceerd is door de Chinese overheid en per ongeluk ontsnapt is.

"We gaan het allemaal uitzoeken", aldus Trump donderdag. "Er is iets vreselijks gebeurd. Of het nu een fout is geweest, of een opstapeling van fouten. Of heeft wellicht iemand iets opzettelijk gedaan?".

In de Verenigde Staten zijn ruim een miljoen besmettingen en meer dan 60.000 mensen overleden die besmet waren met het virus.

