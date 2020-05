De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft in de afgelopen week 86 meldingen over een gevonden explosief ontvangen. Dat zijn bijna drie keer zoveel meldingen als gebruikelijk. De coronacrisis speelt hierin een grote rol. Nu veel Nederlanders thuiszitten, worden metaaldetectors en sterke magneten van zolder gehaald, tuinen omgespit en vele wandelingen in de natuur gemaakt.

Tijdens deze buitenactiviteiten kan iemand op een verdacht voorwerp stuiten. In veruit de meeste gevallen betreft het een geschutsgranaat, die ooit met een tank of kanon zijn afgevuurd, legt een woordvoerder van de EOD uit. Er komen ook veel meldingen over aangetroffen handgranaten binnen.

Na de invoering van de gedeeltelijke lockdown in Nederland steeg het aantal meldingen over explosieven bij de EOD. Een echt grote stijging zag de dienst na drie weken. "Mensen zaten toen al een tijdje binnen en gingen buiten meer afleiding zoeken", licht de woordvoerder toe.

Normaal gesproken krijgt de EOD tussen de 25 en 30 meldingen per week. De afgelopen weken is dat aantal bijna verdriedubbeld. Van 16 tot 23 april kreeg de dienst 90 meldingen over een explosief, deze week staat de teller al op 86. Bij het overgrote gedeelte van deze meldingen gaat het inderdaad om explosieven. Na de negentig meldingen van vorige week, werden ook negentig explosieven geruimd.

Vooral veel explosieven in voormalige gevechtsgebieden

De meldingen stromen vanuit het hele land binnen. Toch ziet de EOD vanuit bepaalde gebieden meer meldingen komen. Dat heeft te maken met gevechtshandelingen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Zo komen er veel meldingen vanuit Arnhem, Nijmegen, Groesbeek en het stroomgebied van de Maas in Limburg. Dit zijn gebieden waar tijdens de Tweede Wereldoorlog veel werd gevochten.

Wat moet je doen als je een explosief aantreft? "Blijf er dan vanaf en bel de politie", aldus de woordvoerder. "Deze sturen speciale agenten die bij wijze van spreken een parasolvoet van een daadwerkelijke landmijn kunnen onderscheiden."

Blijkt het inderdaad om een explosief te gaan, dan schakelt de politie de EOD in. "Het is echt van belang om een mogelijk explosief te melden", benadrukt de woordvoerder. "Het laatste wat wij willen, is dat mensen een mogelijk explosief aantreffen en deze onbeheerd achterlaten."

