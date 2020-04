Negen voormalige presidenten en premiers van Polen, onder wie Lech Walesa en Donald Tusk, roepen donderdag op tot een boycot van de presidentsverkiezing in het land. De verkiezing, die door de coronamaatregelen volgende maand per brief moet plaatsvinden, zou onconstitutioneel zijn, aldus de oud-leiders.

In de groep voormalige leiders die donderdag met een gezamenlijk statement kwam, zit onder anderen oud-president Lech Walesa en oud-premier en voormalig EU-leider Donald Tusk. Zij maken, net als de oppositiepartijen en mensenrechtenorganisaties, bezwaar tegen deze vorm van verkiezingen per post. De anonimiteit van de stemmer kan niet worden gegarandeerd en dat zou geen vrije verkiezingen garanderen.

Bovendien wordt volgens de groep de wetgeving voor deze vorm van verkiezingen in alle haast door het parlement gejaagd. "In de grondwet staat dat in een noodsituatie de verkiezingen kunnen worden uitgesteld", aldus de oud-leiders. De ondertekenaars noemen het "pseudoverkiezingen" en ze zullen hun stem dan ook niet gaan uitbrengen.

De Poolse regeringspartij PiS, die een absolute meerderheid heeft in het parlement, besloot begin april dat de presidentsverkiezingen op 10 mei gewoon zullen doorgaan, ondanks alle coronamaatregelen.

Alle 30 miljoen kiesgerechtigde Polen moeten hun stem per post uitbrengen, zo maakte partijleider van PiS en de de facto leider van Polen Jaroslaw Kaczynski bekend. Hij wil met deze verkiezingen een nieuwe termijn veiligstellen voor de huidige president en PiS-lid Andrzej Duda.