Duitsland versoepelt enkele coronamaatregelen. Kerken, musea, dierentuinen en speelplaatsen mogen onder voorwaarden weer open. Hierover bereikten bondskanselier Angela Merkel en de gouverneurs van de Duitse deelstaten donderdag een akkoord tijdens een videoconferentie.

Ondanks de versoepeling blijft de coronacrisis volgens Merkel een "enorme uitdaging". "We moeten het virus verder vertragen. Fysieke afstand bewaren is een belangrijke vereiste", zei zij na afloop van het overleg tijdens een persconferentie.

Hoewel dus enkele openbare plekken weer toegankelijk worden, moeten Duitsers ook daar 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren.

Merkel benadrukte dat het gaat om een "tussenstap". Volgende week zal zij opnieuw met de deelstaten praten. Dan zal er onder meer gesproken worden over het heropenen van sportclubs, scholen en dagopvang.

Ook zei Merkel dat vakantie vieren in andere Europese landen er voorlopig nog niet inzit voor de Duitsers. Omdat de situatie in veel andere Europese landen nog slechter is dan in Duitsland, staat toerisme volgens Merkel nog niet op de agenda.

In Duitsland zijn tot nu toe 6.288 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het totale aantal gemelde besmettingen in dat land staat op bijna 160.000.