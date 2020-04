Het aantal Nederlandse coronapatiënten op een intensive care is gedaald tot onder de achthonderd. Donderdag liggen er 783 patiënten op de ic en dat is een daling van 21 ten opzichte van woensdag, zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ).

Van de 783 Nederlandse ic-patiënten liggen er 29 in Duitsland. Daarnaast liggen er ook ongeveer vierhonderd niet-coronapatiënten op de intensive care en dat aantal is gelijk aan de afgelopen dagen.

Kuipers noemt het "gunstig" dat zo'n vierhonderd niet-coronapatiënten op de ic liggen. Tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis was dat aantal kleiner en dat dit is gestegen betekent volgens Kuipers dat de reguliere zorg op gang is gekomen.

Toch bevindt die reguliere zorg zich nog niet op het niveau van vóór de coronacrisis. Ter vergelijking: normaal gesproken liggen gemiddeld tussen de achthonderd en negenhonderd patiënten op de intensive care.

Steeds meer reguliere zorg kan worden verleend

Omdat de druk op de ic's steeds meer afneemt, kan steeds meer reguliere zorg worden opgepakt. Als het aantal niet-coronapatiënten op intensivecareafdelingen weer op het niveau van vóór de coronacrisis komt, dan moet de capaciteit op de ic wel strucureel omhoog.

Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC), noemde eerder een structurele verhoging van vijfhonderd tot zeshonderd ic-bedden.

Normaal gesproken is de capaciteit op de ic 1.150 bedden, maar omdat zonder vaccin het coronavirus de komende jaren niet verdwijnt, is die structurele verhoging nodig.

