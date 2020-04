Overijsselse huisartsen verwijzen procentueel gezien weer het meest patiënten door en in Flevoland gebeurt dat nog het minst. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar ligt het aantal verwijzingen van huisartsen 37 procent lager. In Flevoland ligt dat aantal 56 procent lager.

Gemiddeld ligt het aantal verwijzingen naar zorginstellingen, dus niet alleen naar ziekenhuizen, 49 procent lager dan vorig jaar, blijkt uit cijfers van ZorgDomein, het platform dat voor meer dan 90 procent van de huisartsen de verwijzingen verzorgt.

In Noord-Brabant, Limburg en Zuid-Holland - provincies die hard door het coronavirus zijn getroffen - ligt het aantal verwijzingen respectievelijk 48, 53 en 46 procent lager dan in dezelfde periode in 2019.

ZorgDomein ziet dat het aantal verwijzingen van huisartsen sinds 16 maart sterk terugloopt. Op het hoogtepunt van de coronacrisis werd gemiddeld 75 procent minder patiënten doorverwezen.

Vanaf de tweede week van april neemt het aantal verwijzingen weer wat toe.

'Stuwmeer' aan uitgestelde zorg loopt nog niet leeg

Volgens ZorgDomein is het "stuwmeer" aan uitgestelde verwijzingen in totaal opgelopen tot 900.000. Als alleen wordt gekeken naar verwijzingen naar ziekenhuizen en zelfstandige klinieken bestaat dat stuwmeer uit bijna een half miljoen verwijzingen.

Ondanks dat ziekenhuizen weer zijn begonnen met het verlenen van reguliere zorg, loopt dat stuwmeer nog steeds niet leeg.

20 april meldde de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) dat het aantal verwijzingen 360.000 minder is dan het aantal in dezelfde periode vorig jaar. Nu is dat dus gestegen tot 500.000.

