Het aantal nieuwe sterfgevallen als gevolg van het coronavirus is vrijdag (98) kleiner dan een week eerder (112), zo blijkt uit de dagelijkse COVID-19-update van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Ook het aantal nieuwe ziekenhuisopnames (85) is kleiner dan vorige week vrijdag (123).

De nieuwe cijfers van het RIVM betreffen niet het daadwerkelijke aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen: het gaat alleen om de meldingen die bij het instituut zijn binnengekomen en daar zit een vertraging in.

Volgens het RIVM passen de cijfers van de afgelopen dagen nog altijd bij het beeld dat de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus het gewenste effect hebben. Het aantal nieuwe meldingen van in het ziekenhuis opgenomen patiënten en aantal overleden patiënten vertoont nog steeds een dalende lijn.

In totaal zijn 39.791 bevestigde besmettingen bekend bij het RIVM. Het werkelijke aantal besmettingen ligt hoger omdat niet iedereen wordt getest.

Negen zorgmedewerkers overleden aan gevolgen coronavirus

Het RIVM maakte donderdag bekend dat sinds de uitbraak negen zorgmedewerkers zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus. In totaal zijn 458 zorgmedewerkers opgenomen of opgenomen geweest in het ziekenhuis.

Na vragen van onder meer NU.nl liet het RIVM weten de cijfers over zorgmedewerkers te bundelen. Deze cijfers kreeg het RIVM al wel van de 25 GGD's in het land, maar waren nog niet bijeengebracht.

Het is echter niet te achterhalen of de zorgmedewerkers de besmetting tijdens hun werkzaamheden of op een ander moment hebben opgelopen. De cijfers laten daarom niet onmiddellijk zien of de getroffen maatregelen rondom het coronavirus wel of niet werken.

