Nederland heeft genoeg machines om 17.500 duizend coronatests per dag uit te voeren, maar door een tekort aan testmaterialen kunnen de laboratoria op dit moment slechts 7.000 tests per dag uitvoeren. Dat vertelde coronagezant Feike Sijbesma donderdag tijdens een briefing in de Tweede Kamer over het testbeleid.

"We proberen maximaal in te kopen, maar we zijn niet de enigen. We willen allemaal meer testen", aldus Sijbesma.

Volgens Sijbesma wordt er hard gewerkt aan de inkoop van meer tests. "De wereld van coronatesten is complex", waarschuwde hij. Volgens de oud-topman van DSM, die door het kabinet gevraagd is om op zoek te gaan naar coronatests, gaat het niet zomaar om het inkopen van de materialen die nodig zijn om de tests uit te voeren. Veel tests komen niet door de keuring. "Er worden een heleboel tests aangeboden, maar die moeten worden goedgekeurd door het RIVM."

Daarnaast werken laboratoria in Nederland met verschillende machines die niet altijd aansluiten op het aanbod. Dat de hele wereld op zoek is naar de testmaterialen, maakt het er niet makkelijker op. "Meerdere landen willen machines en materiaal", aldus Sijbesma. "De druk op leveranciers is enorm groot."

Op dit moment kunnen Nederlandse laboratoria dagelijks 17.500 tests uitvoeren. Het kabinet wil richting 29.000 coronatests per dag. Sijbesma verwacht dat op termijn de maximale capaciteit benut kan worden. Maar ook als Nederland voldoende materiaal zou hebben om de volledige capaciteit te benutten, betekent dat niet dat iedereen getest kan worden.

Politiek beslist wie getest wordt

Sijbesma benadrukte dat het een politiek besluit is wie voor tests in aanmerking komen. Vanaf volgende week kan het aantal tests naar 8.000 per dag. Dat hangt samen met de versoepeling van de maatregelen. Dat betekent dat mensen die in de kinderopvang of het basisonderwijs werken en jeugdtrainers ook getest kunnen worden.

Bij verdere versoepeling van de lockdown voorziet Sijbesma een verdere verspreiding van het virus. Dat betekent dat er op dat moment meer getest moet worden. Wie er in aanmerking komt voor een check, is volgens Sijbesma aan de politiek: "De minister bepaalt welke doelgroepen getest worden."

Alleen testen is echter niet voldoende. Zonder onderzoek naar de bron van de besmetting en met wie een besmette persoon in contact is geweest, kan het virus zich verder verspreiden. Als het aantal tests toeneemt, zal er volgens Jan Woldman, die namens de GGD's het woord voerde, personeel bij moeten om het bron- en contactonderzoek uit te kunnen voeren.

'Inkoop medische beschermingsmiddelen is een vechtmarkt'

De Tweede Kamer werd ook geïnformeerd over de stand van zaken rond de beschikbaarheid van medische beschermingsmiddelen. Om de tekorten aan mondkapjes, handschoenen en jassen aan te vullen, is het kabinet overgegaan tot een centrale inkoop via het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH).

Volgens Rob van der Kolk, die de inkoop coördineert, zijn er nu voldoende beschermingsmiddelen voor de zorgmedewerkers. Alleen de inkoop van jassen en schorten is lastig, omdat het door het lage gewicht van de dozen met jassen moeilijk is om de vliegtuigen vol te krijgen. Er wordt gekeken of deze bestellingen met de boot vervoerd kunnen worden.

Van der Kolk beschreef de internationale inkoop, waar meerdere landen en partijen op zoek zijn naar dezelfde materialen, als "een vechtmarkt" waar bestellingen worden gestolen en aan de poort met contant geld worden opgekocht.

Van der Kolk zegt dat het LCH in de afgelopen weken tienduizend tips heeft gehad en dat er inmiddels meerdere betrouwbare leveranciers voor mondkapjes, handschoenen en jassen zijn.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.