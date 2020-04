De inzamelingsactie voor persoonlijke beschermingsmiddelen van het Rode Kruis heeft ruim zes miljoen artikelen opgeleverd. Bij de hulporganisatie zijn tussen 20 maart en 29 april onder meer anderhalf miljoen mondmaskers, bijna 100.000 beschermingsbrillen en meer dan 50.000 schorten ingeleverd.

Alle beschermingsmiddelen zijn door vrijwilligers van het Rode Kruis gesorteerd en overgedragen aan de overheid, die de spullen heeft verdeeld over het land.

Het Rode Kruis startte op 20 maart de inzamelingsactie omdat veel Nederlandse ziekenhuizen kampten met een dringend tekort aan onder meer mondkapjes en schorten. Nederlanders reageerden massaal op de oproep en stuurden in de weken die volgden hun beschermingsmiddelen bij het Rode Kruis.

Na twee dagen hadden honderden mensen zich al gemeld om beschermingsmiddelen in te leveren. "Je moet denken aan schilders, asbestsaneerders of tuinders die ook mondkapjes gebruiken en nog een flinke voorraad hebben liggen. Of hobbyisten die veel in huis klussen en nog een paar pakjes hebben liggen", zei woordvoerder Belinda van der Gaag van het Rode Kruis tegen NU.nl.

Inmiddels is de actie beëindigd omdat er volgens de hulporganisatie steeds minder beschermingsmiddelen binnenkwamen. Het Rode Kruis gaat zich nu weer richten op andere hulpverlening, waaronder praktische hulp aan mensen in quarantaine en voedselhulp.

