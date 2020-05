Ook in Nederland zijn enkele kinderen op de intensive care beland met een mogelijk nieuwe ziekte die vooral kinderen lijkt te treffen, bevestigt kinderimmunoloog Taco Kuijpers van het Amsterdam UMC vrijdag in gesprek met NU.nl. In zes andere landen, waar al bijna honderd jonge patiënten geregistreerd werden, wordt volgens The Guardian onderzoek gedaan naar de ziekte.

In het Verenigd Koninkrijk zijn enkele kinderen overleden aan de gevolgen van de ziekte, bevestigde gezondheidsminister Matt Hancock eerder deze week. Behalve het VK kregen ook Frankrijk, Italië, Spanje, Zwitserland en de Verenigde Staten met de ziekte te maken. Daar zijn geen sterfgevallen bekend.

De ziekte kwam in beeld nadat artsen in die zes landen het aantal kinderen in ziekenhuizen en op intensivecareafdelingen zagen toenemen. De jonge patiënten hadden veelal last van hevige buik-, maag- en darmklachten, die gepaard gingen met stevige koorts. Enkele hadden long- en hartproblemen.

Kuijpers: "Sindsdien is de vraag of we te maken hebben met een nieuwe of bestaande ziekte." Deskundigen en experts wezen al snel naar de zeer zeldzame ziekte van Kawasaki, waarbij al deze symptomen kunnen opspelen. "Het gevaar speelt dan vooral rond de ontstoken bloedvaten. Als dit gebeurt in de hartstreek, kan dat fatale gevolgen hebben", legt Pieter Fraaij van het Erasmus MC uit.

'Ziekte is zeer goed behandelbaar'

Mildere klachten van kawasaki zijn volgens Fraaij, naast aanhoudende koorts, gezwollen ledematen, een dikkere tong, rode ogen en gebarsten lippen. Bij een snelle ontdekking kan een kind er weer snel bovenop komen, door middel van toediening van antistoffen.

Bij de grootste groep patiënten gaat de ziekte vanzelf over: zij krijgen alleen koorts, voegt Kuijpers toe. "Wij zien alleen de ernstige gevallen." In de ernstigste gevallen krijgt een kind last van long- en hartproblemen, naast andere symptomen, wat in Nederland nog niet het geval is geweest. "Maar ook die problemen zijn met standaardmedicijnen te bestrijden, waarna een kind snel herstelt", aldus Kuijpers.

Volgens beide experts is het totale ziektebeeld een erg zeldzaam fenomeen. Hoewel de symptomen overeenkomen met die van de ziekte van Kawasaki, is het volgens zowel Kuijpers als Fraaij nog veel te vroeg om de conclusie te trekken dat die ziekte de jonge ic-patiënten veroorzaakt. "Daar is een gebrek aan medisch bewijs voor", vertelt Fraaij.

'Theorie dat coronavirus verantwoordelijk is kan nog niet worden bewezen'

De reden van de plotselinge stijging van het aantal kinderen met het zeldzame ziektebeeld wordt door diverse deskundigen gezocht bij het coronavirus. Een deel van de kinderen werd namelijk positief getest op het virus en veel van hen waren koortsig, een veelvoorkomend ziektebeeld bij COVID-19.

Experts denken daarom dat er mogelijk sprake is van nieuw ontdekte gevolgen van het virus voor kinderen. Die theorie wordt echter ontkracht doordat een andere groep kinderen negatief testte op het virus. Kuijpers voegt toe dat andere infecties ook symptomen als plotselinge hartproblemen en bloeddrukdaling kunnen veroorzaken.

Ook in het Amsterdam UMC kon de "opvallende link tussen de ziektepresentatie en het coronavirus" nog niet hard gemaakt worden. Onderzoek in bijvoorbeeld de keel of ontlasting leverde geen overtuigende resultaten op, terwijl nu een aantal patiënten op antistofvorming worden getest. Fraaij en Kuijpers: "Er is nu nog geen medisch bewijs dat de link met het coronavirus kan onderbouwen."

Artsen in Nederland zijn op grote schaal op de hoogte van de met vraagtekens omhulde ziekte. "Het nieuws heeft zich als een lopend vuurtje verspreid."