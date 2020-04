De Britse oorlogsveteraan Tom Moore, die bijna 30 miljoen pond (ruim 34 miljoen euro) ophaalde voor de gezondheidszorg in zijn land, is donderdag op zijn honderdste verjaardag bevorderd van kapitein tot kolonel, meldt BBC News. Daarnaast zijn twee treinen naar hem vernoemd en zijn vanuit heel het land 140.000 verjaardagskaarten opgestuurd, mede als bedankje voor zijn verrichte inspanningen.

Een van de kaarten is afkomstig van de Britse koningin Elizabeth. Naar verluidt viert Moore zijn verjaardag ingetogen, in zelfisolatie met zijn dochter en haar familie. In een korte reactie liet hij weten alle aandacht "extreem bijzonder" te vinden, net zoals zijn behaalde leeftijd.

Moore werd in één klap een Britse nationale held en wereldnieuws toen hij in zijn achtertuin honderd rondjes met zijn rollator ging lopen, om zo 1.000 pond (zo'n 1.140 euro) op te halen voor het Britse gezondheidsstelsel, de NHS. Doordat het nieuws massaal werd opgepikt, overschreed hij zijn doel binnen enkele uren en liep het opgehaalde bedrag snel op.

Om nog meer geld op te halen voor de zorg nam Moore You'll Never Walk Alone op met zanger Michael Ball. Binnen enkele dagen werden tienduizenden exemplaren verkocht en Moore werd als 99-jarige de oudste persoon ooit met een nummer 1-hit in Groot-Brittannië. Hij voert op honderdjarige leeftijd nog steeds de hitlijst aan.

Zijn rang als kapitein verdiende de veteraan door inspanningen tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen hij onder meer in India en Myanmar gestationeerd werd. Na de oorlog bleef Moore als opleider actief voor het Britse leger.

