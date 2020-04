Eén op de drie Nederlandse gemeentes lukt het niet om voor 2020 een sluitende begroting te maken, wat verergert wordt door de gemiste inkomsten vanwege de coronamaatregelen, zo blijkt donderdag uit onderzoek van het NRC.

NRC bekeek de financiën van de Nederlandse gemeenten, las de toezichtsbrieven van de provincies en sprak met een tiental gemeenten over de financiële situatie. Daaruit bleek dat ruim een kwart van de gemeentes niet of minder goed in staat is om aan alle financiële verplichtingen te voldoen.

Door de coronamaatregelen lopen de gemeenten nu miljoenen aan parkeerinkomsten, toeristenbelastingen en belastingen voor ondernemers mis, wat niet helpt hun begroting sluitend te maken.

De gemeenten hebben vooral tekorten in de jeugdzorg, bijstand en de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), die ouderen ondersteund langer thuis te blijven wonen.

Negen gemeenten krijgen tot 2023 geen begroting rond

De besturen van de provincies, die toeziet op de financiën van de gemeenten, maken zich al langer zorgen om de begrotingen van gemeentes. Volgens NRC kunnen negen gemeentes tot 2023 geen enkel jaar hun begroting sluitend krijgen, waaronder Middelburg, Vlissingen, Den Haag en Assen.

De gemeente Middelburg zou in de eerste drie weken van de coronamatregelen al een kwart miljoen euro aan parkeerinkomsten zijn misgelopen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en ministerie van Financiën spraken vorige week met de Nederlandse gemeenten af dat de tekorten door de coronamaatregelen zullen worden gecompenseerd. Voor de structurele tekorten zijn geen afspraken gemaakt.

