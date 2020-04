Meerdere mensen in Jemen zijn besmet geraakt met het coronavirus, melden autoriteiten van het land woensdag. Daarmee is voor het eerst officieel bevestigd dat het virus zich heeft verspreid binnen het land dat al vijf jaar verwikkeld is in een burgeroorlog en waar miljoenen mensen lijden aan honger.

De vijf nieuwe besmettingsgevallen zijn ontdekt in de zuidelijke havenstad Aden, waar de internationaal erkende regering zetelt sinds die door de Houthi-rebellen is verdreven uit de hoofdstad Sanaa.

Het virus dook 10 april voor het eerst op in het land. Tot voor kort bleef het officieel bij dat ene geval. De Verenigde Naties waarschuwden dinsdag echter dat de kans "zeer reëel" was dat het virus al een tijdje ongemerkt circuleert binnen de Jemenitische gemeenschap.

Gezondheidsorganisaties zeggen dat het virus zich snel kan verspreiden in een land waar 24 miljoen mensen - circa 80 procent van de bevolking - afhankelijk zijn van hulp en 10 miljoen mensen gebukt gaan onder de hongersnood. De bevolking is daardoor extreem kwetsbaar voor een virusuitbraak, aldus de instanties.

Bovendien is een epidemie lastig in te dammen, omdat de gezondheidszorg in Jemen ernstig is aangetast door oorlog en armoede. Enig lichtpunt is dat de autoriteiten er wel in geslaagd zijn om de zogeheten patiënt zero te traceren. Dat is belangrijk, want daarmee kunnen mensen worden opgespoord die mogelijk zijn blootgesteld aan de infectie.

Grote zorgen om burgers in door Houthi's gecontroleerde gebieden

Daarnaast maakt de regering zich grote zorgen om een eventuele virusuitbraak in door Houthi-rebellen gecontroleerde gebieden.

Twee bronnen vertellen tegen Reuters dat minstens één persoon in Sanaa besmet geraakt is met het coronavirus. De Houthi's ontkennen dit en zeggen dat alle verdachte gevallen negatief hebben getest.

Jemen is sinds 2015 verwikkeld in een oorlog tussen de overheid en Houthi-rebellen. Saoedi-Arabië leidt samen met de Jemenitische regering een internationale coalitie tegen de Houthi's.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.