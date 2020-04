Minister-president Mark Rutte ziet een "gemixt" beeld op straat, als hij kijkt naar hoe goed mensen in Nederland de coronamaatregelen naleven. Tijdens een persmoment zei Rutte woensdag dat het maandag "lukte" om Koningsdag zoveel mogelijk thuis te vieren. Maar tegelijkertijd ziet hij ook dat mensen steeds meer de straat op gaan.

"Het was een Koningsdag met lege Amsterdamse grachten zonder vrijmarkten en een grotendeels leeg straatbeeld in heel Nederland, wat helaas nodig was", zei Rutte. "Maar het wordt ook drukker op straat". Daarbij ziet de premier wel dat mensen de verplichte 1,5 meter afstand lijken te handhaven. Maar het naar buiten gaan is niet zonder risico.

Rutte benadrukte opnieuw het belang van het naleven van de coronamaatregelen. Zo nemen ziekenhuisopnames en bezette plaatsen op de intensive care af, maar Rutte wijst op de vertraging die in deze cijfers zit. Tussen besmetting en ziekenhuisopname zitten ongeveer twee à drie weken. Als de drukte op straat van nu tot meer besmettingen leidt, zijn daar pas over enkele weken de gevolgen van te zien, aldus de premier.

Die drukte kan ertoe leiden dat het nog langer kan duren voordat bedrijven, zoals kappers, weer de deuren mogen openen. Mensen moeten samen de situatie onder controle zien te krijgen, zegt de minister-president. Daarom wil hij ook niet dat alle mogelijke mazen in de wet moeten worden gedicht om te voorkomen dat mensen de maatregelen kunnen omzeilen. "Dan zijn we een kinderspeelplaats aan het runnen."

176 Video Rutte: 'Het wordt drukker op straat, ga niet funshoppen'

Overheid kan vraag mondkapjes in zorg nog bijhouden

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) meldde tijdens het persmoment dat er steeds meer mondkapjes van buitenlandse leveranciers Nederland binnenkomen. Hierdoor kan de vraag naar de beschermingsmiddelen vanuit de zorg nog worden bijgehouden, zolang zorgmedewerkers zich aan de richtlijnen voor gepast gebruik houden.

Bij het gebruik van mondkapjes wordt nog gekeken naar toepassingen, zoals gebruik op straat of door mensen met contactberoepen. Dit kan wel voor nieuwe schaarsteproblemen zorgen, benadrukt De Jonge, als er opeens veel meer mensen gebruik willen gaan maken van de kapjes.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.