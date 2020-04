Het aantal spoedverwijzingen naar medisch specialisten is bijna weer terug op het niveau van voor de coronacrisis, blijkt uit een woensdag gepubliceerd rapport over de gevolgen van de coronacrisis voor de reguliere zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

De geleverde zorg is door de coronacrisis in de eerste maanden van 2020 flink afgenomen ten opzichte van eerdere jaren. Maar hoe groot dit verschil precies is, is volgens de NZa door een registratieachterstand bij de ziekenhuizen lastig in te schatten.

Het aantal spoedverwijzingen neemt echter sinds begin april weer toe. Dat lag volgens de NZa in "de lijn der verwachting", omdat ziekenhuizen hebben laten weten weer meer capaciteit beschikbaar te hebben voor niet-coronapatiënten.

Het herstel van het aantal spoedverwijzingen ziet de NZa in bijna alle specialismen terug. Alleen bij kindergeneeskunde blijft het aantal spoedverwijzingen nog achter. Ook de verwijzingen voor mensen die niet direct spoedzorg nodig hebben, nemen de afgelopen tijd weer toe.

Niet bij alle soorten zorg was sprake van een afname. Zo was er amper een daling van het aantal urgente doorverwijzingen naar bijvoorbeeld gynaecologie en cardiologie.

Ruim 486.000 minder vaak doorverwezen door huisartsen

De toezichthouder schat op basis van cijfers van ziekenhuizen en zorgplatform Zorgdomein dat huisartsen tijdens de coronacrisis ruim 486.000 minder verwijzingen hebben uitgeschreven dan normaal. Vorige week sprak de NZa over 360.000 minder verwijzingen dan gebruikelijk.

Deze patiënten zouden normaal gesproken zijn doorverwezen naar een medisch specialist in het ziekenhuis, maar zijn vanwege de coronacrisis niet doorverwezen.

Dit betekent overigens niet dat er 486.000 patiënten minder zijn doorverwezen, aangezien één patiënt meerdere doorverwijzingen kan krijgen. Ook zijn doorverwijzingen van voor de coronacrisis voor later geschrapte behandelingen niet meegenomen in deze schatting.

