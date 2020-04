Het totaal aantal patiënten dat op de intensive care ligt, daalt verder en is bijna uitgekomen op het aantal ic-bedden dat Nederland voor het begin van de coronacrisis telde. Woensdag zijn 1.207 ic-bedden bezet, waar de capaciteit vóór de uitbraak van het virus 1.150 bedden bedroeg.

Het totaal aantal Nederlandse coronapatiënten op de intensive care is 804, maar van hen liggen er 28 in Duitsland. Daarnaast liggen er ook nog eens 431 niet-coronapatiënten op de ic.

Hoewel bijna dertig Nederlandse patiënten in Duitse ziekenhuizen liggen, kunnen die patiënten niet helemaal losgelaten worden in de berekeningen. Het blijven Nederlandse patiënten en de hulp van Duitse ziekenhuizen is een gunst, maar als bepaald wordt dat ze terug moeten naar Nederland, moet daar wel plek voor zijn.

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), voorziet dat het aantal coronapatiënten op intensivecareafdelingen de komende tijd blijft dalen.

Aantal niet-coronapatiënten op ic gaat stijgen

Maar daartegenover staat dat het aantal niet-coronapatiënten dat intensieve zorg nodig heeft, gaat stijgen. De reguliere zorg - vanwege het coronavirus uitgesteld - wordt steeds meer opgepakt en dat is volgens Kuipers zichtbaar in de cijfers.

"De afgelopen weken schommelde het aantal non-COVID-patiënten op de ic tussen de 340 en 350. Nu zijn dat er beduidend meer (431, red.) dan we in de afgelopen weken hebben gehad", aldus Kuipers.

Capaciteit ic moet structureel omhoog

Het naderen van de oude capaciteit van de intensive care betekent niet dat ic-bezetting structureel weer op het oude niveau komt, schreef Diederik Gommers (voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care) al in een brief aan het ic-personeel.

Zolang er geen vaccin is, blijft het coronavirus Nederlanders besmetten en dat zorgt voor een structurele bezetting van coronapatiënten op de ic.

In totaal zijn 500 tot 600 extra ic-bedden nodig ten opzichte van de 1.150 die Nederland voor de coronacrisis telde.

