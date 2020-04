De Nederlandse Spoorwegen (NS) zijn volop aan het testen om zich voor te bereiden op de anderhalvemetersamenleving. Zo is sinds dinsdag een testtrein in de dienstregeling opgenomen. De NS wil zich niet uitlaten over een eventueel voorrang voor reizigers met vitale beroepen. Dat besluit wordt aan de politiek gelaten.

De testtrein is een sprinter, die sinds dinsdag tussen Zwolle en Groningen rijdt. In de trein zijn stickers geplakt waarop staat dat reizigers onderling 1,5 meter afstand moeten houden. Daarnaast zijn sommige stoelen afgeplakt, zodat reizigers op voldoende afstand van elkaar zitten. Ook hangen er kunststof schermen in de trein.

Een woordvoerder van NS noemt het "best ingewikkeld" om het interieur geschikt te maken voor de anderhalvemetersamenleving. "Het moet ook hufter- en onderhoudsproof zijn. We kunnen nu nog niet zeggen: dit gaat het worden."

'Politiek besluit of vitale beroepen voorrang krijgen'

De NS wil niet inhoudelijk reageren op de suggestie van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat), die zondag bij WNL op Zondag zei dat mensen met een vitaal beroep misschien wel voorrang moeten krijgen in de trein, omdat het aantal reizigers voorlopig beperkt blijft.

"Als vervoerder maken we nooit de afweging wie het recht heeft om gebruik te maken van de trein", zegt de woordvoerder. "We begrijpen dat het een van de dilemma's is omdat je minder mensen kan vervoeren. Maar dat is een politiek besluit."

In de anderhalvemetersamenleving kan de NS maar 20 tot 25 procent van de normale capaciteit benutten. Dat betekent dat veel minder mensen tegelijk met de trein kunnen reizen en dat reizen gespreid moeten worden.

