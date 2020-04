Het kabinet is nu nog niet van plan om het collegegeld van studenten die door de coronacrisis vertraging in hun studie hebben opgelopen kwijt te schelden. Er wordt eerst onderzocht welke groep studenten het meest in de knel komt voordat er maatregelen worden genomen.

"We gaan eerst kijken wat er nodig is voordat we allerlei maatregelen op een hoop gooien terwijl we niet weten wat er gepast is", zei minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) woensdag in een Kamerdebat over onderwijs en het coronavirus.

Van Engelshoven wil in eerste instantie "alles op alles" zetten om studievertraging te voorkomen. Dat geldt vooral voor de laatstejaars, zij hebben tot 31 augustus om hun studie af te ronden.

Ook moet eerst de groep studenten in kaart worden gebracht die als eerste noodhulp nodig heeft, daarna wordt gekeken welke instrumenten daarbij het beste passen, aldus de bewindsvrouw.

De universiteiten, hogescholen en mbo's zijn door de coronamaatregelen in ieder geval tot en met 20 mei gesloten voor fysiek onderwijs. Het kabinet vraagt om zoveel mogelijk colleges online aan te bieden.

Dat is in sommige situaties alleen geen oplossing, zoals voor het praktijkonderwijs, voor studenten die extra ondersteuning nodig hebben of voor studies die niet online te volgen zijn zoals de hotelschool.

Oppositie vraagt om kwijtschelding collegegeld

PvdA-Kamerlid Kirsten van den Hul vroeg in ieder geval om alvast studenten met een aanvullende beurs te compenseren. Deze groep is volgens Van der Hul het meest kwetsbaar. "Het helpt als zij nu weten dat ze op steun kunnen rekenen. De onzekerheid zorgt voor stress."

SP'er Peter Kwint wil dat er ook een breed en snel uitgevoerd noodpakket voor studenten wordt opgetuigd, net zoals dat eerder gebeurde bij bijvoorbeeld de sierteelt en de zelfstandigen. "Waarom wordt het collegegeld niet voor een half jaar gecompenseerd?" Veel studenten met flexwerk zien bovendien ook nog hun inkomsten wegvallen, aldus Kwint.

Het kabinet besloot wel voor alle studenten de ov-kaart met drie maanden kosteloos te verlengen.

Van Engelshoven vindt het nu nog te vroeg voor dit soort toezeggingen. Ze werkt bovendien al aan een breed gedragen oproep van de Kamer om te onderzoeken hoe studenten die vertraging hebben opgelopen door de coronacrisis, ondersteund kunnen worden. Er wordt in de motie overigens niet gesproken over compensatie.

In de Kamer gaan al langer stemmen op om alle studenten direct tegemoet te komen door een deel van het collegegeld kwijt te schelden. GroenLinks-leider Jesse Klaver pleitte daar vorige week tijdens het coronadebat voor. "Ik vind het redelijk dat studenten die nu geen gebruik maken van de colleges, een deel van dat collegegeld terug kunnen krijgen", aldus Klaver.

Die oproep kon op weinig enthousiasme rekenen van premier Mark Rutte, die de kosten van alle maatregelen snel ziet oplopen. "De teller staat inmiddels boven de 20 miljard voor drie maanden. We leenden 65 miljard omdat we ook bijna geen belastinginkomsten meer krijgen", aldus Rutte.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.