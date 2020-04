Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt woensdag in de dagelijkse update 145 nieuwe sterfgevallen en 76 nieuwe ziekenhuisopnames. Dat zijn er minder dan vorige week dinsdag, toen 165 nieuwe sterfgevallen en 118 nieuwe ziekenhuisopnames werden gemeld.

Normaliter worden op dinsdag een relatief groot aantal sterfgevallen en een groot aantal ziekenhuisopnames gemeld. Dat komt doordat de meldingen van vrijdag, zaterdag en zondag op maandag worden verwerkt en gerapporteerd. Deze week werd op maandag Koningsdag gevierd, waardoor de piek in de meldingen waarschijnlijk is verschoven naar woensdag.

Volgens het RIVM passen de cijfers van de afgelopen dagen nog altijd bij het beeld dat de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus werken. "Het aantal nieuwe meldingen per dag van in het ziekenhuis opgenomen patiënten vertoont nog steeds een dalende lijn. Hetzelfde geldt voor het aantal gemelde overleden patiënten", aldus het RIVM woensdag.

Er zijn nu 4.711 mensen in Nederland overleden aan de gevolgen van het coronavirus. 10.685 personen zijn opgenomen of opgenomen geweest in het ziekenhuis.

In totaal zijn bij het RIVM 38.802 besmettingen met het coronavirus gemeld. Het werkelijke aantal besmettingen ligt hoger, omdat niet iedereen kan worden getest.

