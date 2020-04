Nederlanders zijn zich in de loop van de coronacrisis meer zorgen gaan maken over hun eigen gezondheid en de gezondheid van hun familieleden, blijkt woensdag uit tussentijdse resultaten van een enquête van het RIVM en het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (Nivel).

Verder blijkt het vertrouwen in het RIVM en de Rijksoverheid vanaf het begin onverminderd groot te zijn. De behoefte aan informatie over het coronavirus is de laatste tijd wel iets afgenomen.

In de rapportage zijn de resultaten van vier vragenlijsten verwerkt. De lijsten zijn tussen 24 februari en 19 april verstuurd en zijn ingevuld door circa drieduizend mensen met een gemiddelde leeftijd van 65 jaar.

Uit de antwoorden van de respondenten blijkt dat zij zich eind februari nog niet zoveel zorgen over het nieuwe coronavirus maakten. Circa één op de vijf ondervraagden zei zich op dat moment zorgen te hebben gemaakt over de eigen gezondheid en bijna een derde van de deelnemers was ongerust over de gezondheid van familieleden.

In die periode werd in Nederland de eerste besmetting geconstateerd. Een 56-jarige inwoner van Loon op Zand testte op 27 februari positief op het virus.

Beeld kantelt, bezorgdheid over corona groeit

Ruim een maand later, in de week van 30 maart, kantelde het beeld. Bijna de helft van de ondervraagden maakte zich toen zorgen over de eigen gezondheid en bijna 70 procent van de deelnemers was bezorgd over de gezondheid van familieleden, bleek uit een nieuwe vragenronde.

Op dat moment waren de noodmaatregelen van het kabinet om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan al twee weken van kracht. Het aantal besmettingen steeg en het kabinet meldde dat het aantal ic-bedden kon worden uitgebreid. Op 31 maart werden de coronamaatregelen met nog eens een maand verlengd.

Halverwege april nam het percentage bezorgde deelnemers iets af: 42 procent maakte zich op dat moment zorgen over de eigen gezondheid en twee derde was bezorgd over die van familieleden. Mensen waren vooral bezorgd over het mogelijk ernstige ziekteverloop van COVID-19. Ook de onzekerheid die de crisis met zich meebrengt, knaagt aan mensen.

Vraag naar nieuwe informatie neemt af

Desondanks kunnen het RIVM en de Rijksoverheid op veel lof van de respondenten rekenen. Maar liefst 80 tot 85 procent zegt vertrouwen in het instituut en de overheid te hebben.

De vraag naar informatie over het virus is gedurende de onderzoeksperiode wel afgenomen. Aan het begin liet een kwart van de deelnemers weten behoefte te hebben aan meer informatie, terwijl halverwege april nog slechts 15 procent zegt deze behoefte te hebben.

Het onderzoek loopt nog tot 17 mei. Voor die tijd vinden nog twee vragenrondes plaats. Daarnaast is het RIVM samen met de GGD's bezig met een uitgebreider onderzoek, waarbij 80.000 Nederlanders zijn gevraagd naar hun gedrag en welbevinden tijdens de coronacrisis. De eerste resultaten hiervan worden binnenkort gepubliceerd, aldus het RIVM.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.