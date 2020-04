In totaal negen zorgmedewerkers in Nederland zijn tot en met 30 april overleden aan de gevolgen van het coronavirus, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) donderdag in de dagelijkse update. 458 zorgmedewerkers zijn in het ziekenhuis opgenomen of opgenomen geweest.

Naast deze cijfers over de zorgmedewerkers, heeft het RIVM ook bekendgemaakt dat er donderdag 84 nieuwe sterfgevallen en 84 nieuwe ziekenhuisopnames zijn gemeld. Dit zijn er minder dan een week geleden, toen 123 nieuwe sterfgevallen en 137 nieuwe ziekenhuisopnames werden gemeld.

De negen overleden zorgmedewerkers hadden een leeftijd tussen de 45 en 69 jaar. Van zes van de overleden zorgmedewerkers is bekend dat ze bestaande gezondheidsproblemen hadden, meldt het RIVM. Bij drie zorgmedewerkers is dat nog niet bekend.

In totaal zijn 13.884 zorgmedewerkers positief getest op het COVID-19-virus, 58 procent van de 24.054 gemelde besmettingen in het land. Zorgmedewerkers vormen een groot deel van het aantal gemelde coronapatiënten omdat zij vaker worden getest.

Van alle 5.491 in het ziekenhuis opgenomen coronapatiënten in de leeftijden 18 tot en met 69 jaar is 8 procent zorgmedewerker. 1,6 procent van alle sterfgevallen in de leeftijden van 18 tot en met 69 jaar betreft een zorgmedewerker.

Niet te achterhalen of besmetting tijdens werk is opgelopen

Het RIVM liet dinsdag na vragen van onder meer NU.nl weten de cijfers over zorgmedewerkers te bundelen. Deze cijfers kreeg het RIVM al wel van de 25 GGD's in het land, maar waren nog niet bijeengebracht.

Deze cijfers laten echter niet onmiddellijk zien of de getroffen maatregelen rondom het coronavirus wel of niet werken, vertelde een woordvoerder van het RIVM dinsdag aan NU.nl.

Het is namelijk niet te achterhalen of zorgmedewerkers het virus tijdens hun werk hebben opgelopen, of buiten hun werkzaamheden om.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.