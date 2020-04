Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) heeft er begrip voor dat mensen met mooi weer de grenzen opzoeken van de coronamaatregelen. Hij zei dat dinsdagavond na afloop van het Veiligheidsberaad, waarin de voorzitters van de veiligheidsregio's zijn verenigd.

Hoewel mensen de grenzen opzoeken, vindt Grapperhaus dat de Nederlandse bevolking zich "voorbeeldig gedraagt".

Volgens de minister van Justitie en Veiligheid hebben de 25 burgemeesters in het Veiligheidsberaad "goed met elkaar gesproken" over hoe om te gaan met de "voorzichtig drukker" wordende openbare ruimte.

"We hebben afspraken gemaakt over hoe we de publieke ruimte zo goed mogelijk kunnen benutten in de anderhalvemetersamenleving", aldus de CDA'er.

Wat die afspraken precies inhouden, wilde Grapperhaus niet zeggen. Ook Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, liet zich daar niet over uit.

Eerder hamerden de burgemeesters op het belang van tonen van perspectief aan de samenleving. Grapperhaus is zich daarvan bewust: "Het moet wel zo zijn dat we heel langzaam kunnen zien hoe we voorzichtig dingen doen om de samenleving weer wat opener te maken. Maar u hoort hoe voorzichtig ik het zeg."

