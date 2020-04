De Franse premier Édouard Philippe heeft dinsdag aangekondigd dat de lockdown in Frankrijk vanaf 11 mei geleidelijk wordt afgebouwd. Wel wil hij dat het Franse parlement akkoord gaat met het verlengen van de noodtoestand tot 23 juli.

Philippe onthulde in een toespraak aan het Franse lagerhuis de details van de versoepeling van de lockdown, die sinds halverwege maart geldt in Frankrijk. De Franse premier benadrukte echter dat de lockdown en de noodtoestand niet hetzelfde zijn.

Door de noodtoestand tot 23 juli in stand te houden, kan het Franse kabinet burgers bijvoorbeeld bepaalde bewegingsvrijheden ontzeggen. Ook mag het kabinet strenge regels intact houden omtrent burgers en bedrijven.

Zo kan de oproep tot afstand houden gehandhaafd blijven worden met boetes en moeten winkels aan strenge voorwaarden voldoen om open te blijven.

Meer gezichtsmaskers en testcapaciteit

Philippe stelde onder meer dat vanaf 11 mei gezichtsmaskers beschikbaar zullen zijn voor iedereen, met name op de werkvloer en op openbare plekken. Per week worden er vijf miljoen maskers beschikbaar gesteld voor de meest kwetsbare mensen.

Ook wil de overheid na 11 mei tenminste 700.000 tests per week kunnen uitvoeren. Wie positief test, moet twee weken in zelfisolatie, evenals mensen met wie die persoon recent in contact is gekomen.

Scholen, openbaar vervoer en winkels gedeeltelijk open

Basisscholen en kinderopvang gaan vanaf 11 mei open, op 18 mei gevolgd door de lagere klassen van middelbare scholen. Eind mei wordt er gekeken of alle onderwijsinstellingen in juni weer open kunnen.

Winkels mogen vanaf 11 mei weer open, behalve als die zich in een winkelcentrum bevinden. Restaurants en cafés blijven voorlopig nog gesloten, omdat het daar moeilijker is 1,5 meter afstand te garanderen.

Het openbaar vervoer wordt vanaf 11 mei grotendeels hervat. Wel wordt het voor reizigers die gebruikmaken van bussen, treinen en metro's verplicht om een mondkapje te dragen.

