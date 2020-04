De gouverneurs van verschillende Amerikaanse staten zijn vanaf deze week begonnen hun economieën stapsgewijs te heropenen. Medisch deskundigen waarschuwen dat dit te vroeg is. Het aantal bevestigde besmettingen met het coronavirus in de VS steeg dinsdag tot boven een miljoen.

Staten door het hele land hebben aangekondigd de dwingende richtlijn dat hun burgers zoveel mogelijk thuis moeten blijven te zullen afzwakken naar een advies.

In Colorado mochten kappers en mensen met vergelijkbare contactberoepen maandag de deuren van hun bedrijven weer openen, mits een aantal voorschriften wordt gevolgd.

De gouverneur van Texas, met bijna 30 miljoen inwoners een van de grootste staten van het land, kondigde aan dat winkels, restaurants, bioscopen en winkelcentra vanaf vrijdag mogen heropenen. Ze moeten het aantal bezoekers wel beperken.

Ohio mikt erop vanaf volgende week fabrieken en kantoren te laten openen.

In sommige van de staten waar lockdowns worden afgezwakt, neemt het aantal besmettingen nog steeds toe. Dat is bijvoorbeeld het geval in Tennessee. Desondanks mochten mensen daar vanaf maandag weer eten in restaurants buiten de grote steden.

Landelijk lijkt het aantal nieuwe besmettingen in de VS een plateau te hebben bereikt, maar medisch deskundigen en autoriteiten in veel staten zeggen nog niet grootschalig te kunnen testen op de aanwezigheid van het coronavirus. Ze vrezen dat het afzwakken van regionale lockdowns over twee tot drie weken zal leiden tot nieuwe besmettingspieken.

Er zijn tot dinsdagmiddag bijna 57.000 Amerikaanse coronadoden gemeld.

Trump 'niet verantwoordelijk' voor incidenten met schoonmaakmiddelen

President Donald Trump verscheen maandag op een persconferentie in het Witte Huis, hoewel hij vorige week had aangekondigd die dagelijkse briefing niet meer te zullen houden. De bijeenkomst op maandag werd desondanks gepland, opnieuw afgeblazen en vond uiteindelijk toch plaats.

Trump is kwaad over de negatieve media-aandacht voor zijn dagelijkse optredens, die drie uur kunnen duren. De president verstrekt tijdens de briefings pseudowetenschappelijke adviezen en houdt regelmatig tirades over de pers, de Democraten en China.

Hij suggereerde vorige week dat het innemen of injecteren van desinfecterende middelen of blootstelling aan zon- of uv-licht mogelijk kan helpen tegen het coronavirus. Dat leidde tot een storm van kritiek. Trump beweerde dat hij zijn opmerkingen "sarcastisch" had bedoeld, maar dat wordt niet breed geloofd.

Hulplijnen in de VS ontvingen in de dagen die volgden duizenden telefoontjes met vragen over inname van desinfectiemiddelen en tientallen meldingen van gevaarlijke blootstelling. Fabrikanten en lokale autoriteiten vaardigden waarschuwingen uit.

President Trump zei maandag dat hij zich "niet kan voorstellen" waar die stijging door werd veroorzaakt. Op de vraag of hij zich verantwoordelijk voelt, antwoordde hij: "Nee, dat doe ik niet."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.