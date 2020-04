Honderd tot tweehonderd mensen hebben dinsdag in Den Haag gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen. Volgens de gemeente ging het om een "onrechtmatige demonstratie", omdat deze niet was aangekondigd.

De demonstranten droegen spandoeken met teksten als "Stop de lockdown" en "Het leven gaat voor de dood". Ook beschuldigden ze het kabinet van angst zaaien. Tegenstanders van het nieuwe 5G-netwerk en vaccinaties sloten zich eveneens bij het protest aan.

De gemeente Den Haag liet na overleg weten dat het om een "onrechtmatige demonstratie ging", maar op dat moment waren veel mensen al vertrokken. De laatste demonstranten werden even voor 14.00 uur door agenten van het Plein geleid.

Hoewel op foto's te zien is dat niet alle demonstranten 1,5 meter afstand tot anderen hielden, heeft de politie geen boetes uitgedeeld. Ook zijn er geen arrestaties verricht.

45 Video Ruim honderd mensen protesteren in Den Haag tegen coronamaatregelen

Geen duidelijke initiatiefnemer van demonstratie

Op sociale media werden vooraf al signalen afgegeven dat er een demonstratie zou worden gehouden. "Naar aanleiding daarvan hebben wij afgelopen weekend geprobeerd contact te leggen met deze organisaties, maar dat heeft niets opgeleverd", zegt een woordvoerder van de gemeente.

Het is dan ook niet duidelijk wie heeft opgeroepen tot de manifestatie. "Als dat wel was gebeurd, hadden we duidelijke afspraken kunnen maken over hoe - met inachtneming van de coronamaatregelen - toch gedemonstreerd had kunnen worden. Maar dat is nu niet gebeurd."

