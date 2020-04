Het Verenigd Koninkrijk is volgens de statistische modellen hard op weg om een van de zwaarst getroffen Europese landen in de coronacrisis te worden. Uit nieuwe cijfers is dinsdag gebleken dat er op 17 april al meer dan 20.000 Britse coronadoden waren.

Statistiekbureau Office for National Statistics (ONS) stelt dat het aantal overledenen als gevolg van COVID-19 in Engeland en Wales 52 procent hoger ligt dan de overlijdenscijfers uit de ziekenhuizen, die dagelijks worden bekendgemaakt door de regering.

Voor het sterftecijfer tot 17 april keek het ONS ook naar overlijdens buiten de ziekenhuizen. Bij 21.284 gestorvenen werd het coronavirus vermeld op het overlijdenscertificaat. In de dagelijkse cijfers werd op 18 april gesproken over 13.917 doden.

Dat betekent dat het VK medio april Frankrijk en Spanje voorbijstreefde in de lijst met zwaarst getroffen Europese landen. Alleen in Italië is het bevestigde dodental hoger.

Het Britse ministerie van Volksgezondheid maakte maandag bekend dat het dodental in de Britse ziekenhuizen was opgelopen tot 21.092.

Vooral verzorgingshuizen zijn zwaar getroffen

De stijging in de cijfers van het ONS is vooral toe te schrijven aan de sterfte in verzorgingshuizen in Engeland en Wales. Volgens het statistiekbureau overleden in de zestiende week van dit jaar (13-19 april) in totaal 7.136 mensen in de verzorgingshuizen. Dat is bijna drie keer zoveel als in week 13 (23-29 maart).

In Schotland zijn tot dinsdag 1.616 mensen gestorven bij wie het coronavirus werd vermeld op het overlijdenscertificaat en in Noord-Ierland zijn dat er 309.

Bevolkingsomvang landen in Verenigd Koninkrijk (in miljoenen) Engeland: 56

Schotland: 5,5

Wales: 3,1

Noord-Ierland: 1,9

Totaal: 66,7

