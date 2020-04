Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt dinsdag in de dagelijkse update 48 nieuwe sterfgevallen en 88 nieuwe ziekenhuisopnames. Dat zijn er minder dan een week geleden, toen 165 sterfgevallen en 118 opnames werden gemeld. De cijfers passen volgens het RIVM in het beeld dat de coronamaatregelen effect hebben.

Vorige week dinsdag meldde het RIVM wel een relatief groot aantal sterfgevallen en opnames. Dat kwam doordat meldingen van vrijdag, zaterdag en zondag op maandag werden verwerkt en gerapporteerd.

Het is nog niet zeker of de aantallen nu aanzienlijk kleiner zijn dan vorige week, omdat de gegevens van het weekend nog niet allemaal zijn verwerkt. Mogelijk is dit vertraagd door Koningsdag en worden deze cijfers op woensdag meegenomen.

"Het aantal nieuwe meldingen per dag van in het ziekenhuis opgenomen patiënten vertoont nog steeds een dalende lijn. Hetzelfde geldt voor het aantal gemelde overleden patiënten", meldt het RIVM.

Totaal aantal besmettingen stijgt met 171

Het totale aantal gemelde besmettingen in Nederland steeg van 38.245 naar 38.416. In werkelijkheid zijn meer mensen besmet met het virus en overleden aan COVID-19 dan het RIVM meldt.

Dit komt doordat niet elke besmette persoon wordt getest. Vooral zorgmedewerkers, ziekenhuispatiënten, bewoners van verpleeg- of verzorgingshuizen en andere kwetsbare personen worden getest.

Lees hier waar je op moet letten bij de RIVM-update De doden en ziekenhuisopnames die het RIVM in de dagelijkse update meldt, hebben niet allemaal betrekking op de afgelopen 24 uur. Er kunnen enkele dagen zitten tussen het moment van overlijden of een ziekenhuisopname en de melding van het RIVM.

Ook zijn meer coronapatiënten overleden dan het RIVM tot nu toe heeft geregistreerd, benadrukt het instituut. Niet iedereen die aan COVID-19 overlijdt, is namelijk getest.

113 Video Hoe een 'tweede golf' van besmettingen fout kan gaan

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.