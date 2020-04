De drugshandel gaat tijdens de coronacrisis onverminderd door. In de Rotterdamse haven signaleert de politie zelfs meer activiteiten dan normaal het geval is. De straathandel verplaatst zich ondertussen naar de parkeerplaatsen van supermarkten en bouwmarkten.

Dat stelt Fred Westerbeke, de nieuwe eenheidschef van de Rotterdamse politie, dinsdag in een interview in het AD.

"Een probleem waar drugsdealers tegenaan lopen, zijn de lege straten", meldt de politiebaas. "Wie nu met een scooter komt aanrijden en een pakje drugs in iemands handen duwt, valt veel sneller op."

De politie krijgt meer meldingen van dit soort incidenten. "Mensen zien dat sneller. Ze zijn vaker thuis en ze kijken meer naar buiten. Maar ook daar passen criminelen zich op aan. We zien dat ze gaan dealen op plekken waar het drukker is. Parkeerplaatsen van supermarkten of bouwmarkten bijvoorbeeld."

Criminelen nemen weer oude smokkelroutes in gebruik

Volgens Westerbeke is de vraag naar cocaïne tijdens de coronacrisis niet verminderd. "Natuurlijk, het gebruik zal minder zijn, maar ik geloof niet in bijvoorbeeld een halvering", meldt hij.

"De handelsprijzen staan niet onder druk, in elk geval. De coronamaatregelen maken de distributie in Europa wel lastiger. Criminelen waren gewend met hun auto zo de grens over te steken. Dat gaat nu minder makkelijk, maar binnen de kortste keren omzeilen ze die blokkades weer. Bijvoorbeeld door oude smokkelroutes weer in gebruik te nemen of door andere methodes te gebruiken."

In haven Antwerpen zijn veertien Nederlanders opgepakt

De politie in Rotterdam heeft in de haven in zes weken tijd meer dan veertig 'uithalers' opgepakt, die drugs uit containers van het haventerrein proberen te krijgen. Nog steeds worden er wekelijks grote partijen cocaïne aangetroffen in de haven.

Ook in Antwerpen vindt de politie regelmatig grote ladingen. Eerder deze week werden veertien Nederlanders aangehouden na zo'n vondst. "We zien geen enkele vermindering van de partijen drugs die binnenkomen", stelt Westerbeke, ook de portefeuillehouder Opsporing bij de Nationale Politie.

Veel agenten ervaren hogere werkdruk sinds coronacrisis

De criminelen gebruiken ook transporten die plaatsvinden vanwege de coronacrisis om drugs het land binnen te krijgen. Zo is er cocaïne aangetroffen in een container met medische hulpgoederen voor het Verenigd Koninkrijk. "Criminelen passen zich razendsnel aan", aldus de politiechef.

Westerbeke begon op 1 april als eenheidschef van de Rotterdamse politie. Daarvoor was hij hoofdofficier van het landelijk parket. Hij signaleert dat veel agenten sinds de coronacrisis extra druk ervaren. "Ik hoor over collega's die familieleden hebben verloren", vertelt hij. "En vergeet niet de extra stress die het werken op straat met zich meebrengt. Agenten die opzettelijk in hun gezicht worden gespuugd. Met wat voor onzekerheid en zorg ga je dan naar huis? Dat hakt erin, hoor."

