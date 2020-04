Het aantal Nederlandse coronapatiënten dat op de intensive care (ic) ligt, is gedaald tot 905. Dat is een daling van 29 ten opzichte van zondag, maakt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) maandagmiddag bekend.

Naast de coronapatiënten op de intensive care liggen er ook 367 patiënten op de ic die niet met corona besmet zijn.

Daarmee ligt het totaal aantal patiënten op de ic nog altijd hoger dan de capaciteit (1.150 bedden) van de ic vóór de coronacrisis.

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, ziet dat het in sommige ziekenhuizen of regio's drukker is dan dan op andere plaatsen. "We stimuleren dat regio's waar het drukker is, patiënten kunnen overplaatsen voor een evenredige landelijke verdeling."

Die evenredige verdeling is volgens hem nodig, zodat overal in het land de uitgestelde, reguliere zorg kan worden opgepakt. Volgens Kuipers wordt die non-COVID-zorg de komende week verder uitgebreid.

Honderdduizenden mensen wachten op zorg

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) meldde maandag dat 360.000 minder patiënten naar het ziekenhuis zijn verwezen dan gebruikelijk. Nog eens 290.500 mensen hebben die verwijzing al gekregen, maar wachten op een afspraak in het ziekenhuis.

Donderdag sprak Kuipers van "een maand van lucht", die aanbrak. Die periode zou gebruikt moeten worden om ic-personeel wat rust te geven, maar ook om reguliere zorg weer op te starten.

Er liggen ook nog altijd Nederlandse coronapatiënten op een ic in Duitsland. In totaal zijn dat er maandag 32, één minder dan zondag.

113 Video Hoe een 'tweede golf' van besmettingen fout kan gaan

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.