Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft maandag ontkend dat Peking desinformatie over het coronavirus verspreidt. Die ontkenning volgt op de publicatie van een EU-rapport, waarin wordt gesteld dat er "substantieel bewijs" is voor clandestiene Chinese operaties op sociale media.

"China is tegen het creëren en verspreiden van desinformatie door individuen of organisaties. China is een slachtoffer van desinformatie, geen dader", zei woordvoerder Geng Shuang tijdens een persconferentie.

Het rapport van de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) stelt dat verschillende regeringen, inclusief die van China en Rusland, zich schuldig maken aan de verspreiding van verkeerde informatie over de pandemie.

China oefende druk uit om rapport af te zwakken

China oefende diplomatieke druk uit op de EU om de kritiek uit het rapport te halen. Publicatie van de kritiek zou Peking heel kwaad maken, kreeg de EDEO te horen. Het rapport werd eind vorige week - later dan gepland - gepubliceerd. Bepaalde informatie over China werd op het laatste moment nog aangepast.

Verschillende internationale media melden dat een passage waarin China werd beschuldigd van een "wereldwijde desinformatiecampagne om de schuld van de uitbraak van de pandemie af te wentelen en zijn internationale imago te verbeteren".

In de definitieve versie staat: "Officiële en door de staat gesteunde bronnen van verschillende overheden, inclusief Rusland en - in mindere mate- China, hebben voortdurend bijgedragen aan de brede verspreiding van samenzweringsverhalen en desinformatie."

Buitenlandtak EU ontkent beïnvloeding door China

EDEO-woordvoerder Peter Stano ontkende afgelopen zaterdag dat het rapport onder druk van China is gewijzigd. "De publicaties van de EDEO zijn onverdeeld onafhankelijk", zei hij tegen Politico. "We zijn nog nooit gezwicht voor vermeende politieke druk van buitenaf."

De Chinese regering verdedigt haar eigen optreden in de coronacrisis fel. Verschillende andere landen willen een onafhankelijk onderzoek naar de bron van het virus en andere details rond de uitbraak in Wuhan. Woordvoerder Geng zei maandag dat er geen sluitend bewijs is dat het coronavirus in China is ontstaan. Hij waarschuwde dat "politieke manoeuvres" om tot een onafhankelijk onderzoek te komen niet zullen slagen.

