De Spaanse politie heeft sinds het begin van de coronacrisis al bijna 750.000 boetes uitgedeeld aan mensen die de coronaregels hebben overtreden. Het gaat grotendeels om mensen die buiten waren, terwijl zij binnen moesten blijven. De Spaanse nationale ombudsman heeft een onderzoek ingesteld.

Deze overtredingen druisen in tegen een in 2015 ingevoerde wet voor de beveiliging van burgers. In de veertig dagen sinds de start van de uitbraak in Spanje heeft de politie evenveel boetes op basis van deze wet uitgedeeld als in de periode tussen 2015 en 2018, meldt dagblad El País.

De wet is omstreden en kreeg kritiek van onder meer Amnesty International, omdat die bijvoorbeeld het werk van journalisten kan bemoeilijken. Bovendien kunnen burgers ook al worden bekeurd als zij bijvoorbeeld een foto van een agent maken en deze delen op sociale media. Ook als de agent in overtreding is.

Zo werd een vrouw in 2015 bekeurd voor de verspreiding van een foto van een agent die op een gehandicaptenplek had geparkeerd.

109 Video 1,5 meter afstand, of toch 2? Waarom dit per land verschilt

Ombudsman doet onderzoek

De Spaanse ombudsman kondigde vorige week al een onderzoek naar de gang van zaken aan. Hij noemt het aantal uitgedeelde boetes buitenproportioneel en zet grote vraagtekens bij de criteria die de politie tijdens de coronacrisis hanteert.

Hij dringt erop aan de omstreden wet aan te passen, zodat sommige relatief onschuldige handelingen van burgers niet kunnen worden bestraft.

De boetes bedragen vele honderden of zelfs duizenden euro's. Het is voor burgers ook nauwelijks mogelijk om bezwaar tegen de bekeuringen te maken.

63 Video Kinderen in Spanje mogen voor het eerst in zes weken naar buiten

Spanje heeft de lockdown iets versoepeld

Spanje heeft de maatregelen in het afgelopen weekend iets versoepeld. Kinderen mogen sinds zondag voor het eerst in zes weken weer buiten spelen. De lockdown van Spanje gold als een van de strengste van Europa.

Er gelden echter nog wel strenge regels. De kinderen mogen niet langer dan een uur per dag naar buiten en ze moeten binnen 1 kilometer van hun huis blijven. Kinderen moeten ook een mondkapje dragen als ze een frisse neus halen. Speeltuinen en parken zijn nog steeds verboden terrein.

Spanje is een van de zwaarst door het coronavirus getroffen Europese landen. In het land zijn inmiddels 22.902 coronapatiënten overleden en het aantal bevestigde besmettingen steeg zaterdag naar 223.759.

Op 14 maart werd de lockdown ingevoerd. Spanjaarden mogen alleen naar buiten als ze daar een goede reden voor hebben. Zo mogen ze boodschappen doen of medicijnen halen. Nu mogen kinderen dus ook onder begeleiding weer naar buiten.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.