Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid werkt aan een pilot om in een aantal verpleeghuizen vanaf 11 mei weer bezoek toe te staan. Dat meldt hij maandag in een interview met het Nederlands Dagblad.

De bewindsman wil het plan uiterlijk 4 mei voorleggen aan het Outbreak Management Team (OMT) dat het kabinet adviseert over het draaiboek rond de coronacrisis.

Er zouden wel strenge eisen worden verbonden aan de mogelijkheid om weer bezoek toe te staan, beklemtoont De Jonge. Het kabinet wil het besluit vervolgens nemen op uiterlijk 6 mei.

"We zouden dan op 11 mei starten met een pilot van een groep verpleeghuizen die vooruitloopt op de rest van het land", legt de minister uit. "We moeten eerst zien hoe het in de praktijk gaat."

Niet duidelijk om welke verpleeghuizen het gaat

De Jonge meldt nog niet om welke groep verpleeghuizen het zou gaan. Het gaat in elk geval om verpleeghuizen die hebben aangetoond dat zij zeer strikte hygiënemaatregelen kunnen handhaven. Er zal ook een restrictie gelden voor het aantal bezoekers en wie er exact op bezoek mag komen. "Dat kan niet Jan en alleman zijn", aldus de bewindsman.

Sinds 20 maart geldt een streng bezoekverbod voor verpleeghuizen vanwege de uitbraak van het coronavirus. Volgens De Jonge is een totaal bezoekverbod niet langer goed te handhaven. Hij wil beter gaan kijken "hoe we het menselijke aspect en wat medisch noodzakelijk is, beter kunnen combineren".

