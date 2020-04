De eerste repatriëringsvlucht met Nederlanders die vanwege het coronavirus in Marokko gestrand waren, is in de nacht van zondag op maandag geland op Schiphol. Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok, meldde zondagavond al op Twitter dat de vlucht onderweg was.

Het vliegtuig, een Boeing 767 van reisorganisatie TUI, vertrok vanuit de Marokkaanse kuststad Casablanca. Het toestel landde rond 0.30 uur in Amsterdam.

Aan boord van het vliegtuig waren Nederlanders met 'urgente situaties'. Onder 'urgente situaties' vallen onder meer Nederlanders die medicijnen of andere medische zorg nodig hebben.

In totaal zitten er ongeveer drieduizend Nederlanders vast in Marokko sinds het land vorige maand maatregelen nam om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. In Marokko geldt een totale lockdown en de grenzen zijn gesloten. Tot zondag lukte het daarom niet om gestrande Nederlanders naar huis te krijgen.

Op Twitter uit Blok zijn dank aan de Marokkaanse autoriteiten en noemt hij de terugkeer van de eerste Nederlanders "goed nieuws". "Dank aan de Marokkaanse autoriteiten voor de samenwerking. We blijven er hard aan werken dat ook de overige reizigers veilig thuiskomen", aldus de minister.