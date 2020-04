Italië gaat de lockdown waarin het land nu verkeert vanwege de coronacrisis vanaf 4 mei versoepelen. Dat heeft de Italiaanse premier Giuseppe Conte zondag bekendgemaakt tijdens een persconferentie.

In de toespraak kondigde Conte onder andere aan dat inwoners van Italië vanaf 4 mei weer de deur uit mogen om familieleden op te zoeken. Het te bezoeken familielid moet echter wel in dezelfde regio wonen. Deze nieuwe maatregelen gelden in het begin tot 18 mei.

Winkels kunnen hun deuren vanaf 18 mei weer openen. Parken gaan ook weer open en in je eentje sporten is vanaf 4 mei tevens toegestaan. Vanaf 1 juni volgen uiteindelijk de bedrijven waarin contactberoepen centraal staan, zoals kapperszaken. Ten slotte mogen op diezelfde datum ook bars en restaurants open.

Begrafenisceremonies met maximaal vijftien personen zijn ook vanaf 4 mei weer toegestaan. Conte zei in zijn toespraak dat deze ceremonies wel bij voorkeur buiten plaats zouden moeten vinden. Ook roept hij mensen op om dan mondkapjes te dragen.

Ondanks dat Italianen vanaf 4 mei familieleden die in dezelfde regio wonen mogen bezoeken, mogen mensen de regio waarin ze wonen niet verlaten tot eind 2020.

113 Video Hoe een 'tweede golf' van besmettingen fout kan gaan

Italië zwaar getroffen door coronacrisis

Italië is erg zwaar getroffen door de coronacrisis. In het land is het coronavirus bij bijna 200.000 mensen vastgesteld. De afgelopen maanden zijn 26.384 personen overleden aan COVID-19. Alleen het aantal sterfgevallen in de Verenigde Staten ligt hoger.

Wel geven de recentste cijfers een hoopvol beeld. Zaterdag werd bijvoorbeeld de kleinste toename van nieuwe sterfgevallen sinds 17 maart gemeten.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.