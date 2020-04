Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt zondag in de dagelijkse update 75 nieuwe ziekenhuisopnames als gevolg van het coronavirus, waarmee het totaal op 10.456 komt te staan. Dat is minder dan vorige week, toen 110 nieuwe opnames werden gerapporteerd.

Sinds zaterdag zijn er 66 nieuwe sterfgevallen als gevolg van COVID-19 gemeld, wat ook minder is dan een week geleden. Op 19 april werden er 83 overledenen gemeld. Het totaal aantal sterfgevallen door het coronavirus in Nederland komt hiermee op 4.475 te staan.

Dit betekent niet dat er in de afgelopen 24 uur 66 mensen zijn overleden. Er kunnen enkele dagen zitten tussen het overlijden van een patiënt en het moment dat het RIVM de melding hiervan ontvangt.

Het totaal aantal besmettingen in Nederland is met 655 opgelopen naar 37.845. In werkelijkheid zijn er wel meer mensen besmet en overleden door het virus dan dat het RIVM meldt. Dit komt doordat niet elk besmette persoon wordt getest. Vooral zorgmedewerkers, ziekenhuispatiënten, bewoners van verpleeg- of verzorgingshuizen en andere kwetsbare personen worden getest.

Het RIVM stelt dat de cijfers van de laatste dagen laten zien dat de coronamaatregelen effectief zijn. Zo is er per dag een daling zichtbaar in het aantal gemelde ziekenhuisopnames en sterfgevallen.

