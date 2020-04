Vakantiehuisverhuurders Belvilla en Landal zien dat Nederlanders zich langzamerhand weer beginnen te focussen op vakanties in eigen land. Belvilla meldt een stijging van 40 procent in boekingen. Landal bevestigt na berichtgeving van het AD sinds de aankondiging van coronamaatregelen in maart weer een kleine stijging in boekingen zien.

"Je ziet dat mensen toch weer gaan kijken naar hoe ze hun zomer gaan invullen", vertelt een woordvoerder van Landal aan NU.nl. "Daarbij lijkt vakantie in eigen land een aantrekkelijke optie, aangezien het nog onzeker is wanneer naar het buitenland gaan weer een optie zal zijn."

Vooral Gelderland, Zeeland, Overijssel, Noord-Holland en Limburg zijn populair, meldt Belvilla. Dit komt doordat mensen in deze provincies relatief veel ruimte hebben en het er dus minder druk is.

Belvilla krijgt momenteel 40 procent meer boekingen binnen dan in dezelfde periode vorig jaar en verwacht dat in de aanloop naar de zomervakantie nog meer mensen zullen gaan boeken.

In Landal-parken kunnen bezoekers alleen naar hun huisjes toe. De andere voorzieningen, zoals zwembaden en restaurants zijn gesloten in verband met de maatregelen. "Wel kunnen bezoekers bijvoorbeeld nog fietstochten maken", aldus de woordvoerder.

