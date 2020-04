In de Chinese stad Wuhan, waar het coronavirus het eerst opdook, zouden geen coronapatiënten meer in het ziekenhuis liggen. Dat stelde een gezondheidsfunctionaris zondag op een persconferentie.

"Het laatste nieuws is dat het aantal nieuwe coronapatiënten sinds 26 april naar nul is gedaald", liet een woordvoerder van de nationale gezondheidscommissie weten.

"Dat is te danken aan de inzet van Wuhan zelf en medisch personeel uit het hele land", voegde hij eraan toe.

Wuhan wordt gezien als startplaats van de pandemie. COVID-19 brak er in december 2019 uit. De miljoenenstad in de provincie Hubei ging eind januari op slot. Wegen waren dicht, vliegen was onmogelijk en burgers mochten zich nauwelijks buitenshuis bevinden. Op 8 april werd de lockdown opgeheven.

In de stad wordt ondanks de verlichting van de maatregelen nog wel intensief getest op het coronavirus.

Wuhan telt meer dan de helft van Chinese besmettingen

Volgens de Chinese cijfers zijn 46.452 besmettingsgevallen vastgesteld in Wuhan. Dat komt neer op 56 procent van het nationale aantal besmettingen. De stad telt 3.869 overleden coronapatiënten.

China richt zich nu meer op de grensprovincie Heilongjiang, waar veel gevallen zijn te herleiden tot mensen die in Rusland besmet zijn geraakt. Zaterdag werden nog elf nieuwe besmettingen in heel China gemeld. Vrijdag waren dat er twaalf. Er werden geen nieuwe sterfgevallen geregistreerd.

