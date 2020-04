De Britse premier Boris Johnson gaat maandag weer aan het werk, meldt een woordvoerder van Downing Street zaterdagavond. Johnson testte vorige maand positief op het coronavirus en werd enige tijd opgenomen op de intensive care (ic).

Johnson zal vanaf maandag de controle over de Britse regering weer overnemen van de Britse minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab, die hem sinds zijn opname op de ic tijdelijk verving.

De 55-jarige premier testte eind maart positief op het coronavirus. In eerste instantie zei hij alleen milde symptomen te hebben. Vanuit thuisisolatie bleef Johnson de regering leiden.

5 april werd Johnson naar het ziekenhuis vervoerd, omdat zijn klachten na twee weken niet waren verminderd. Een dag later werd hij opgenomen op de ic, omdat hij moeite had met ademen. Hij kreeg korte tijd zuurstof toegediend. Vanwege zijn opname op de ic droeg Johnson zijn taken over aan Raab.

Drie dagen na de opname werd hij weer overgebracht naar een reguliere afdeling. Op 12 april werd de premier ontslagen uit het ziekenhuis. Johnson is inmiddels volledig hersteld.

De Britse krant The Telegraph wist donderdag al te melden dat Johnson zijn taken aankomende week weer zou oppakken. Johnson zou medewerkers hebben gevraagd om vergaderingen met de ministers uit zijn kabinet in te plannen, zodat zij de premier kunnen bijpraten over de stand van zaken in het Verenigd Koninkrijk.

Britten willen versoepeling maatregelen

De kritiek op de Britse regering neemt ondertussen toe. Er zou te weinig getest worden en er zou een tekort zijn aan beschermingsmiddelen voor zorgmedewerkers.

Daarnaast neemt de druk op Raab toe om de Britse bevolking in te lichten over de stappen die het land wil nemen om de maatregelen die gelden te versoepelen. Raab drong de Britten zaterdag aan om de maatregelen te blijven opvolgen, maar veel wetgevers willen een versoepeling om te economie te helpen.

In het Verenigd Koninkrijk zijn op dit moment meer dan 20.000 mensen overleden aan de gevolgen van het COVID-19-virus. Ook zijn er bijna 150.000 Britten besmet met het virus.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.