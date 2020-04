Wereldwijd zijn meer dan 200.000 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Volgens de laatste cijfers van Johns Hopkins University zijn zaterdag 200.698 doden als gevolg van het coronavirus gemeld.

De meeste sterfgevallen zijn gemeld in de Verenigde Staten, het dodental oversteeg daar de 52.400. In Europa is Italië het zwaarst getroffen, daar zijn 26.384 mensen overleden aan de gevolgen van het virus.

Het eerste sterfgeval werd op 10 januari in de Chinese stad Wuhan gemeld. 91 dagen later oversteeg het dodental wereldwijd de 100.000, aldus persbureau Reuters.

Het werkelijke aantal sterfgevallen ligt echter hoger dan de officiële cijfers laten zien. Dat komt doordat niet alle personen die zijn overleden aan het coronavirus, ook zijn getest op het virus. Deze personen worden niet meegenomen in de officiële statistieken.

Binnen enkele dagen gaat het aantal besmettingen met het coronavirus de drie miljoen overstijgen. Zaterdagavond zijn bijna 2,9 miljoen besmettingen vastgesteld. Maar, zoals ook voor het dodental geldt, ligt ook het aantal besmettingen waarschijnlijk hoger omdat niet iedereen wordt getest op het virus.

