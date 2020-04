De Italiaanse autoriteiten melden zaterdag dat nog eens 415 personen zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dit is de kleinste toename van het dodental sinds 17 maart.

In Italië zijn in de afgelopen paar maanden 26.384 personen overleden aan COVID-19. Alleen het aantal sterfgevallen in de Verenigde Staten ligt hoger.

Daarnaast is in Italië het coronavirus vastgesteld bij in totaal 195.351 personen. Dat aantal is met 2.375 gestegen. Dat is de kleinste stijging in de afgelopen vijf dagen, aldus de autoriteiten in de dagelijkse update. Bijna 1,2 miljoen personen in Italië zijn getest op het virus.

De eerste lokale besmetting in het land werd op 21 februari vastgesteld. De inwoner van Codogno, een gemeente in de Noord-Italiaanse regio Lombardije, was vermoedelijk niet een van de eerste besmette personen.

Kort na 21 februari steeg het aantal bevestigde besmettingen en het aantal coronadoden hard. Wetenschappers denken dat het coronavirus al zeker in januari in Italië rondging, maar dat niemand daar van op de hoogte was.

Omdat Italië zo zwaar is getroffen, geldt er sinds 9 maart een lockdown. Deze duurt nog zeker tot 3 mei. De autoriteiten willen daarna de maatregelen versoepelen, maar details hierover zijn nog niet bekendgemaakt.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.