Vanaf zondag mogen kinderen in Spanje, na zes weken binnen te hebben gezeten gedurende een van de strengste lockdowns in Europa, een uur per dag naar buiten. Dat maakten de Spaanse autoriteiten zaterdag bekend. Er gelden echter wel strenge regels: zo mogen alleen kinderen onder de veertien jaar naar buiten, en moeten ze binnen 1 kilometer van hun huis blijven.

Kinderen zijn ook verplicht om een mondkapje te dragen wanneer ze een frisse neus halen, en ze mogen alleen naar buiten onder begeleiding van een volwassene. Het is alleen toegestaan om dit tussen 9.00 uur en 21.00 uur te doen, en speeltuinen en parken zijn nog altijd verboden terrein.

Een volwassene mag maximaal drie kinderen begeleiden, maar moet er wel op letten dat er voldoende afstand gehouden wordt: tussen de 1,5 en 2 meter.

Het uitstapje is uiteraard niet toegestaan als kinderen symptomen van het coronavirus vertonen of als iemand in het gezin besmet is geraakt met het virus.

Fabrieken mochten al eerder open

Volgens de Spaanse autoriteiten is het virus in het land zodanig onder controle, dat de strenge maatregelen van de lockdown voorzichtig versoepeld kunnen worden.

De overheid zette op 13 april de eerste stappen richting een geleidelijke afbouw van de coronamaatregelen: bepaalde fabrieken mochten weer open en bouwvakkers weer aan het werk. Vooralsnog moeten de meeste mensen thuis blijven, en blijven winkels, bars en publieke ruimtes gesloten.

Spanje is een van de zwaarst getroffen landen door het coronavirus in Europa. In het land zijn inmiddels 22.902 mensen overleden aan de gevolgen van het virus, en het aantal bevestigde besmettingen steeg zaterdag naar 223.759. Vanaf 14 maart gold de lockdown in het land, waarbij Spanjaarden alleen met een essentiële reden naar buiten mochten, bijvoorbeeld om boodschappen te doen of om medicijnen te halen.

