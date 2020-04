Het aantal Nederlandse coronapatiënten op de intensive care (ic) is zaterdag gedaald naar 959. Dat zijn vier patiënten minder dan vrijdag, maakte Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, zaterdagmiddag bekend.

Hoewel de afname van zaterdag gering is, past het binnen de normale schommelingen, aldus Kuipers. Het kleine verschil met vrijdag, toen het aantal coronapatiënten op de ic met 45 daalde, wordt mogelijk deels verklaard doordat de ontslagen van de ic in het weekend later op de dag plaatsvinden dan doordeweeks.

"We hebben geen reden om aan te nemen dat de geleidelijke daling geheel tot stilstand komt", zegt Kuipers.

Van de 959 Nederlandse coronapatiënten liggen 922 op ic's in Nederland. 37 patiënten liggen op een ic in Duitsland, dat zijn vier patiënten minder dan gisteren. Deze patiënten zijn teruggeplaatst naar Nederlandse ziekenhuizen.

Naast de 959 coronapatiënten liggen 385 niet-coronapatiënten op Nederlandse ic's.

Vrijdag lagen er voor het eerst sinds maart minder dan duizend coronapatiënten op de ic's. Kuipers zei vrijdag te hopen dat het aantal coronapatiënten op ic's in de komende twee weken daalt naar vijfhonderd, wat in lijn zou zijn met de momenteel zichtbare daling.

