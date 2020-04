De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft vrijdag een 57-jarige man uit Apeldoorn aangehouden op verdenking van het verkopen van vijftienduizend ondeugdelijke mondkapjes. De FFP2-mondkapjes zijn voornamelijk bij zorginstellingen terechtgekomen, maakt de FIOD zaterdag bekend.

Het is nog niet bekend hoeveel zorginstellingen de mondkapjes hebben ontvangen en of de mondkapjes ook daadwerkelijk gebruikt zijn in de zorginstellingen, zegt de woordvoerder van de FIOD tegen NU.nl. Alle afnemers zijn geïnformeerd over de ongeschikte mondkapjes.

Volgens de FIOD is de kwaliteit van de mondkapjes "niet voldoende om de gebruikers de bescherming te bieden die verwacht mag worden van FFP2-mondmaskers".

De verdachte heeft de ondeugdelijke mondkapjes geïmporteerd vanuit China. Ze zijn mogelijk ingevoerd met behulp van vervalste certificaten. Op het invoerdocument zou ook niet zijn vermeld dat het om persoonlijke beschermingsmiddelen ging.

De man is aangehouden voor het verkopen van goederen terwijl hij wist dat deze schadelijk voor het leven of de gezondheid kunnen zijn, en voor valsheid in geschrifte.

Criminelen maken gebruik van coronacrisis

Het is niet de eerste keer dat er in Nederland aanhoudingen worden verricht vanwege fraude bij de verkoop van mondkapjes; zo arresteerde de FIOD op 6 april een 51-jarige man uit Oldenzaal en een 61-jarige man uit Amersfoort die zich zouden hebben voorgedaan als leveranciers van beschermingsmiddelen.

De coronacrisis biedt criminelen de mogelijkheid tot soortgelijke frauduleuze praktijken. De opsporingsdiensten en het Openbaar Ministerie (OM) zeggen prioriteit te geven aan de bestrijding van deze vorm van misdaad.

