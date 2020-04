De zaterdag van de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis staat in het teken van videobelafspraken waarin het versoepelen van de harde coronamaatregelen vanaf maandag in het land centraal staan, schrijft The Guardian. Het Zuid-Oost-Europese land wordt alom geprezen voor de manier waarop het de coronacrisis, nog voor deze in het land kon opspelen, de kop heeft ingedrukt.

In het land met bijna 11 miljoen inwoners zijn tot dusver een schamele 2.490 besmettingen aan het licht gekomen en stierven 130 personen. Een grote uitbraak had voor Griekenland desastreuze gevolgen gehad, gezien de precaire staat van de economie en een zorgstelsel dat volgens deskundigen gemakkelijk overweldigd kan worden.

Het coronavirus maakte eind januari haar intrede op het Europese vasteland, met besmettingen in Frankrijk en Duitsland. Waar veel landen wachten tot het coronavirus, ging Griekenland op 10 maart, toen het coronavirus 'pas' 5 doden en nog geen honderd besmettingen had veroorzaakt, al over tot de sluiting van scholen. Daags daarna volgden restaurants, winkelcentra en musea terwijl ook de rest van de horeca aan banden werd gelegd.

Grieken die sinds medio maart zonder zwaarwegende reden naar buiten gaan, riskeren een boete van om en nabij de 150 euro. Relatief gezien torenhoge bedragen, in het land waar het gemiddelde salaris lager ligt dan in West-Europa. Supermarkten zijn nog wel open, maar geringe aantallen worden per keer toegelaten: per 15 vierkante meter is één persoon toegestaan.

Strenge maatregelen en goede informatievoorziening

De overheid wordt geprezen voor het proactieve optreden. Naast strenge maatregelen werd ook de informatievoorziening naar de bevolking toe op gang gezet, met (televisie)campagnes en waarschuwingen om thuis te blijven op vrijwel elk denkbaar platform.

Economische klappen werden voor lief genomen, mede door de zorgwekkende situatie bij de Italianen die vanaf medio maart vol getroffen werden door de coronacrisis. De premier noemde een recessie al snel "onvermijdelijk", en durft geen uitspraken te doen over de rode cijfers die het land gaat schrijven.

Wel waren er vanuit de internationale gemeenschap zorgen over de enorme vluchtelingenkampen bij Griekenland. Tientallen asielzoekers raakten er in rap tempo besmet, mede doordat er onvoldoende hygiënische middelen aanwezig waren. Griekenland vroeg meermaals om hulp vanuit de EU om de migranten te kunnen beschermen voor het coronavirus. Het dossier is nog steeds een pijnpunt.

Lockdown wordt na bijna twee maanden op 4 mei beëindigd

Griekenland wilde de lockdown maandag al beëindigen. Die datum werd donderdag toch nog met een week naar achteren geschoven, waarmee het land haar voorzichtigheid in stand houdt. Mitsotakis lijkt nu toch voor die tijd al een aantal versoepelingen door te willen voeren.

In de wandelgangen wordt gesproken over het vroegtijdig heropenen van kappers. Persbureau Reuters berichtte al meerdere malen dat enorme wachtlijsten zijn ontstaan bij haarsalons in Griekse steden en omschrijft de heropening als een "forse psychologische steun in de rug".

Die zullen als een verademing worden gezien door de Griekse bevolking, die aan het einde van de lockdown bijna twee maanden quarantainemaatregelen waren opgelegd. Maandag moet de kogel door kerk zijn, en richten de bijna 11 miljoen Grieken hun blik weer op Mitsotakis, die dan de vermoedelijk de versoepelingen in een persconferentie toelicht.

