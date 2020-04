De experts van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) hebben er vertrouwen in dat er dankzij de getroffen maatregelen in de strijd tegen het coronavirus niet snel een tweede besmettingspiek volgt.

"Als er iets verandert, dan daalt het aantal nieuwe besmettingen minder snel dan we hadden verwacht", zegt Jacco Wallinga, die bij het RIVM verantwoordelijk is voor de rekenmodellen, in een interview met de NOS. Hij verwacht daarom geen snelle stijging.

Jaap van Dissel, hoofd infectieziekten, ziet een groot verschil met de uitbraak in de periode februari en maart. "Nu zou zoiets gebeuren in een samenleving die 1,5 meter afstand, handen wassen en het thuisblijven bij ziekte in acht neemt en niet naar de kroeg en evenementen gaat."

Dat is een andere situatie dan tijdens de eerste besmetting, die tijdens carnaval plaatsvond. "De kans voor potentiële haardjes om zich nu te verspreiden op een wijze zoals bij de afgelopen piek gebeurde, is zeer klein", zegt Van Dissel. "Daarom hebben we er vertrouwen in."

