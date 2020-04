Bij huisartsen zijn zeker 764 mensen in beeld gekomen die vermoedelijk aan de gevolgen van een coronabesmetting zijn overleden, maar niet zijn getest of in het ziekenhuis zijn opgenomen, blijkt uit de eerste cijfers van een nieuw meldsysteem van huisartsen.

Het Consortium Huisartsgeneeskunde startte ruim een week geleden in samenwerking met het het platform ZorgDomein een initiatief om coronasterfte beter in kaart te brengen. Zeker 20 procent van alle huisartsenpraktijken, verspreid over heel Nederland, zou hebben bijgedragen aan het onderzoek.

De 764 sterfgevallen zouden boven op het officiële sterftecijfer moeten komen, dat sinds vrijdag op 4.289 staat.

Volgens de huisartsen is bovendien al veel eerder dan gemeld iemand aan COVID-19 overleden: dat zou zijn gebeurd op 27 februari, terwijl Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 6 maart als datum aanhoudt. Het RIVM zegt de cijfers van het Consortium Huisartsgeneeskunde te bestuderen.

Slechts klein deel van groep vermoedelijke coronapatiënten was getest

Huisartsen zouden de laatste weken ongeveer achttienhonderd COVID-19-patiënten behandeld hebben. Slechts een klein deel van hen was officieel op het virus getest; het grootste deel kwam in een behandeltraject nadat huisartsen een besmetting op het spoor kwamen.

Jochen Cals, projectleider en hoogleraar aan de Universiteit Maastricht, is tevreden over het verloop van het initiatief. "Het onderzoek geeft nu al een goede indruk over de intensieve zorg die huisartsen leveren aan kwetsbare COVID-19-patiënten die thuis of in het verzorgingstehuis zijn."

