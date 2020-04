Nu op veel plekken in Europa de uitbraak van het coronavirus lijkt te stabiliseren, kondigen steeds meer landen aan dat ze de maatregelen tegen het virus willen afbouwen. Meerdere landen hebben bijvoorbeeld al een datum genoemd voor het heropenen van de scholen.

Vanaf 11 mei moeten in Nederland de basisscholen weer opengaan. Dit is de eerste versoepeling van de coronamaatregelen in Nederland. Ook in de rest van Europa worden maatregelen tegen het coronavirus verlicht. NU.nl keek wat de regeringen van België, Frankrijk, Italië, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Denemarken hierover hebben gezegd.

België

De Veiligheidsraad in België maakte vrijdag bekend dat de maatregelen die daar sinds 18 maart gelden, in de loop van mei worden versoepeld. Vanaf 4 mei mogen bedrijven weer open, op 11 mei gevolgd door winkels die geen voedsel verkopen. Daarvoor gelden wel strenge voorwaarden. Zo moet de 1,5 meter afstand gegarandeerd kunnen worden.

De scholen in heel België kunnen op 18 mei weer open. Mogelijk wordt dat nog vervroegd naar 15 mei, een uitdrukkelijke wens van vooral Vlaamse kant.

Op 16 april werden in België de eerste versoepelingen al ingevoerd, toen mochten de tuincentra en bouwmarkten weer open. Mensen in verpleeghuizen mochten toen ook weer één vast persoon als bezoek ontvangen.

Dit zijn op dit moment de belangrijkste maatregelen in België

Het is verboden om met meer dan twee personen buiten te zijn. Er is een uitzondering voor gezinnen.

Je mag alleen naar buiten voor een wandeling of noodzakelijke activiteiten. Het is verboden om zonder noodzaak buiten te verblijven, je mag dus niet picknicken.

Alle scholen zijn gesloten.

Supermarkten, tuincentra, bouwmarkten en apotheken zijn open. Andere winkels zijn verplicht gesloten.

Frankrijk

Frankrijk houdt de zeer strikte maatregelen tegen het coronavirus tot zeker 11 mei aan. Daarna wordt de lockdown geleidelijk afgebouwd. Op 28 april keurde het Franse lagerhuis het plan van minister-president Édouard Philippe daarvoor goed. Tegelijkertijd werd de noodtoestand wel verlengd tot zeker 23 juli.

Basisscholen en kinderopvang gaan vanaf 11 mei open, op 18 mei gevolgd door de lagere klassen van middelbare scholen. Eind mei wordt er gekeken of alle onderwijsinstellingen in juni weer open kunnen.

Winkels mogen vanaf 11 mei weer open, behalve als die zich in een winkelcentrum bevinden. Restaurants en cafés blijven voorlopig nog gesloten, omdat het daar moeilijker is 1,5 meter afstand te garanderen.

Het openbaar vervoer wordt vanaf 11 mei grotendeels hervat. Wel wordt het voor reizigers die gebruikmaken van bussen, treinen en metro's verplicht om een mondkapje te dragen.

Dit zijn de belangrijkste maatregelen in Frankrijk:

Je mag alleen voor een beperkt aantal activiteiten naar buiten. Hier heb je een speciaal geprint formulier voor nodig. Boodschappen en een wandeling dicht bij huis zijn toegestaan, mits je dit formulier hebt.

Horeca en niet-essentiële winkels zijn gesloten. Supermarkten, banken en apotheken zijn bijvoorbeeld nog wel open.

Alle scholen zijn gesloten.

Evenementen zijn tot zeker half juli verboden.

De inwoners van Frankrijk mogen nog maar zelden het huis verlaten. (Foto: Pro Shots)

Spanje

De Spaanse president Pedro Sánchez kondigde op 28 april aan dat de strenge lockdown vanaf 4 mei in fases zal worden versoepeld. Elke twee weken wordt per regio bekeken of de omstandigheden het toelaten de versoepelingen verder door te voeren.

In de eerste fase, vanaf 4 mei, mogen bijvoorbeeld restaurants hun terrassen weer openen, maar slechts op 30 procent capaciteit. De Spaanse regering wil verder "flexibel" omgaan met de ingangsdata van verdere fases, afhankelijk van de omstandigheden per regio.

Tot de laatste fase, die eind juni moet aanbreken, worden Spanjaarden sterk aangeraden om waar mogelijk thuis te blijven werken. Tegen die tijd mogen ook stranden weer volledig open, tenzij de omstandigheden dat direct verhinderen.

Eerder deze maand mochten sommige fabrieken al open en mochten bouwvakkers weer aan de slag.

Dit zijn op dit moment de belangrijkste maatregelen in Spanje

Je mag alleen je huis verlaten voor werk of het halen van boodschappen of medicijnen. Buiten sporten is verboden.

Alle publieke bijeenkomsten zijn verboden.

Alle scholen en universiteiten zijn gesloten.

Een agent in Barcelona vraagt een burger waarom hij op straat is. (Foto: Pro Shots)

Verenigd Koninkrijk

Op 16 april kondigde de Britse regering aan dat de maatregelen tegen het coronavirus, die sinds 24 maart gelden, met zeker drie weken worden verlengd. Of daarna de maatregelen worden versoepeld is nog onduidelijk. Er zijn geen concrete versoepelingen aangekondigd.

Dit zijn de belangrijkste maatregelen in het Verenigd Koninkrijk:

Scholen en kinderopvanglocaties zijn alleen open voor kwetsbare kinderen en kinderen van ouders met vitale beroepen

Britten mogen alleen naar buiten voor boodschappen, om te sporten, vanwege medische noodzaak, of om naar werk te reizen. Reizen naar werk mag alleen als er niet vanuit huis kan worden gewerkt

Alle publieke bijeenkomsten van meer dan twee mensen zijn verboden. Alleen mensen die in hetzelfde huis wonen mogen met meer dan twee personen naar buiten.

Sportcentra, horeca en alle niet-essentiële winkels zijn gesloten.

Duitsland

De maatregelen tegen het coronavirus gelden in Duitsland in ieder geval tot 3 mei. De regering heeft gezegd dat scholen hierna langzaam worden geopend. Examenklassen en leerlingen in het laatste jaar van het basisonderwijs gaan op de meeste plekken als eerste naar school. Wanneer de scholen precies opengaan, zal per regio verschillen. Of er na 3 mei ook andere maatregelen worden versoepeld is nog niet bekend.

Half april mochten niet noodzakelijke winkels tot een formaat van 800 vierkante meter al heropenen.

Dit zijn op dit moment de belangrijkste maatregelen in Duitsland:

Samenscholing van meer dan twee personen, die niet tot hetzelfde huishouden behoren, zijn verboden. Tot mensen buiten het eigen huishouden moet 1,5 meter afstand worden gehouden.

Winkels met een oppervlakte van meer dan 800 vierkante meter zijn niet open.

Evenementen zijn tot 31 augustus verboden

Italië

Op 3 mei loopt de Italiaanse lockdown tegen het coronavirus af. Italië heeft aangekondigd dat daarna de maatregelen te willen versoepelen, maar wat dit inhoudt is op het moment van schrijven nog niet bekend. Eerder deze week bepaalde de Italiaanse regering wel dat onder andere boeken en kinderenkleding essentiële goederen zijn en dat deze winkels dus weer open mogen.

Dit zijn op dit moment de belangrijkste maatregelen in Italië:

Alle niet-essentiële winkels zijn gesloten.

Het is alleen toegestaan om buiten te zijn voor noodzakelijke activiteiten, zoals boodschappen doen, of een korte wandeling vlak bij huis.

Scholen zijn gesloten.

Denemarken

Denemarken voerde al op 12 maart, vóór de meeste andere Europese landen, maatregelen tegen het coronavirus in. Het is nu ook een van de eerste landen die veel maatregelen weer loslaat. Vorige week werden de basisscholen geopend voor de jongste kinderen en sinds maandag zijn ook kappers, massagesalons en fysiotherapiepraktijken weer open. De middelbare scholen blijven echter nog zeker tot 11 mei gesloten. Ook de andere maatregelen gelden nog tot zeker 11 mei.

Dit zijn op dit moment de belangrijkste maatregelen in Denemarken: