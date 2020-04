Wereldgezondheidorganisatie WHO heeft vrijdag een omvangrijk initiatief gelanceerd om onderzoek te doen naar een geneesmiddel tegen COVID-19. Veel landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties hebben hun medewerking toegezegd, maar de Verenigde Staten doen niet mee.

Als onderdeel van het onderzoek gaan landen veel nauwer samenwerken in de hoop de zoektocht naar een geneesmiddel te versnellen. Informatie over de ontwikkeling en tests van medicijnen en mogelijke vaccins wordt wereldwijd gedeeld, zodat landen op de hoogte blijven van elkaars werk.

"De wereld heeft deze hulpmiddelen nodig, en snel", aldus WHO-directeur Tedros Adhanom Ghebreyesus vlak voor een videoconference waarin het initiatief werd gelanceerd. "Dit is een wereldwijd probleem, dat vraagt om een wereldwijde oplossing."

De videovergadering werd naast Tedros geleid door de Franse president Emmanuel Macron en Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie.

Naast regeringen van NAVO-lidstaten hebben ook vele medische instanties en bedrijven zich aangesloten bij het samenwerkingsverband. Ook de Bill and Melinda Gates Foundation, de stichting van Microsoft-oprichter Bill Gates, is betrokken bij het wereldwijde onderzoekscollectief.

Voorlopig geen Amerikaanse deelname aan initiatief

Een opvallende afwezige bij het overleg is de Verenigde Staten. Een woordvoerder van de Amerikaanse VN-gezant stelde dat de VS eerst wil afwachten hoe het initiatief zich ontwikkelt.

"Voorlopig is er geen officiële deelname vanuit de VS. We kijken ernaar uit om meer te weten komen over deze internationale samenwerking om een veilig geneesmiddel te vinden."

De Amerikaanse president Donald Trump uitte zich recent zeer kritisch over de WHO. Hij beschuldigt de gezondheidsorganisatie ervan te traag te hebben gehandeld na de uitbraak van het virus.

Ook vindt Trump dat de WHO China, dat in zijn ogen niet transparant was over de verspreiding en het gevaar van het coronavirus, de hand boven het hoofd houdt. Als gevolg daarvan stopte Trump de Amerikaanse bijdrage aan de WHO, zo'n 500 miljoen dollar (zo'n 462 miljoen euro) per jaar.

