Het aantal orgaandonaties is sinds de start van de coronacrisis in Nederland 'sterk afgenomen', vertelt een woordvoerder van de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) vrijdag in gesprek met NU.nl. Daardoor wordt gevreesd voor levens van patiënten die met spoed een orgaan nodig hebben. "Er gaan relatief meer patiënten op de wachtlijst overlijden."

Al jaren spreekt de stichting over een schrijnend tekort aan orgaandonoren. Het coronavirus zorgt voor een nog meer nijpende situatie. Patiënten die normaliter na hun overlijden hun organen hadden willen afstaan, maar besmet raakten met het coronavirus, vallen nu ook buiten de boot, vanwege gezondheidsrisico's voor de ontvanger.

Als de patiënt voor het moment van overlijden gezond is verklaard, kunnen organen van diegene alsnog gebruikt worden. Door de geringe testcapaciteit bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is het echter de vraag hoeveel van hen op tijd op officiële manier coronavrij worden geacht.

'Sommige ziekenhuizen kunnen niet meer de juiste hulp verlenen'

De stichting baseert zich mede op signalen die ze ontvangt uit ziekenhuizen, die door de coronacrisis flink onder druk staan en bedden op de intensivecareafdelingen gebruiken om coronapatiënten op te vangen. Diverse ziekenhuizen zouden niet meer de juiste hulp kunnen verlenen aan zowel de orgaandonor als ontvanger, door een gebrek aan bedden of medische middelen. Transplantaties kunnen daardoor niet doorgaan.

Medio april werd daarnaast al besloten om transplantaties van levende donors, die voornamelijk nieren willen afstaan, stop te zetten. Zowel de ontvanger als de donor loopt namelijk het risico in het ziekenhuis besmet te raken met het coronavirus.

Zo slikt een ontvanger bijvoorbeeld medicijnen in aanloop naar de operatie, die het afweersysteem aantasten en de ontvanger kwetsbaarder maken voor het virus. "Daarnaast kunnen nierpatiënten dankzij nierdialyses nog even vooruit", aldus de woordvoerder.

Het is onduidelijk hoeveel transplantaties niet door konden gaan door de uitbraak van het coronavirus. De Nederlandse Transplantatie Stichting treedt volgende week naar buiten met een rapport. Men verwacht dat het aantal donoren de komende tijd nog afneemt: "Dat gaat leiden tot meer sterfgevallen op de wachtlijst."

