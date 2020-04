Het aantal coronapatiënten op de intensive care is vrijdag voor het eerst sinds eind maart minder dan duizend, meldt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). Het aantal ic-patiënten is sinds donderdag met 45 gedaald en staat daarmee op 963.

Van die patiënten liggen er 922 op Nederlandse ic-afdelingen en 41 op Duitse ic's. Daarbij zijn er in de afgelopen 24 uur zeven verplaatsingen geweest tussen regio's onderling en drie van deze verplaatsingen zijn naar een ic. Er is niemand naar Duitsland gebracht.

Kuipers zegt te hopen dat het aantal coronapatiënten op ic's in de komende twee weken daalt naar vijfhonderd, wat in lijn zou zijn met de momenteel zichtbare daling.

Er zijn 388 patiënten die met andere aandoeningen dan COVID-19 op de intensive care liggen. De daling in coronapatiënten op ic's geeft volgens Bas Leerink, hoofd van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS), ruimte om de zorg voor non-COVID-patiënten weer op te starten.

Om te zorgen dat ziekenhuizen beter op de hoogte zijn van bijvoorbeeld opvallende toenames in opnames, wordt er nog steeds gewerkt aan het landelijk platform voor zorgcoördinatie. Dit digitale platform moet werken als een soort waarschuwingssysteem voor ziekenhuizen.

'Nederland zou in bijzondere situatie buitenlandse patiënten kunnen opnemen'

Wel draaien Nederlandse intensivecareafdelingen nog steeds op meer dan 100 procent van de normale capaciteit, benadrukt voorzitter Kuipers van het LNAZ. Daarom moet er volgens hem rekening mee worden gehouden dat als het coronavirus "langere tijd bij ons is", er nog nieuwe pieken in ziekenhuisopnames kunnen komen.

Als de daling doorzet, zou het "in een bijzondere situatie mogelijk zijn" om mensen uit andere landen op Nederlandse afdelingen op te nemen, mochten zij die hulp nodig hebben.

Zo is afgesproken dat Nederland Duitse patiënten kan helpen, aangezien er momenteel ook Nederlandse patiënten kunnen worden geholpen op Duitse ic's, stelt Leerink. "We lopen nog achter op non-COVID-zorg, wat we wel moeten bijwerken. Maar nood breekt wet", voegt Kuipers toe.

